Бизнес ОАЭ настроен на вложения в активы в России, заявил генконсул
2026-01-04T08:10+0300
ДУБАЙ, 4 янв - ПРАЙМ. Эмиратский бизнес настроен на долгосрочные вложения в реальные активы в РФ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. По словам Владимирова, экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ в последние годы развивается поступательно и носит устойчивый и прагматичный характер. "Речь идет не только о росте товарооборота, но и о расширении инвестиционного взаимодействия, прежде всего в сферах энергетики, логистики, сельского хозяйства и высоких технологий", - отметил генконсул. Собеседник агентства отметил, что со стороны эмиратского бизнеса прослеживается вполне осязаемый интерес к российским проектам. "Его (российского рынка - ред.) отличительная особенность - ориентация на долгосрочные вложения и реальные активы, а не краткосрочную конъюнктуру. Российский рынок воспринимается как емкий, технологически развитый и обладающий значительным ресурсным и научным потенциалом", - подчеркнул Владимиров. Он также обратил внимание, что диалог между деловыми кругами двух стран выстроен системно и на регулярной основе - как на уровне профильных ведомств, так и через прямые контакты компаний и инвестиционных фондов. "Это создает условия для появления новых совместных проектов и укрепляет взаимное доверие, которое остается ключевым фактором успешного экономического партнерства", - заключил собеседник агентства.
