Бизнес ОАЭ настроен на вложения в активы в России, заявил генконсул
Бизнес ОАЭ настроен на вложения в активы в России, заявил генконсул - 04.01.2026, ПРАЙМ
Бизнес ОАЭ настроен на вложения в активы в России, заявил генконсул
Эмиратский бизнес настроен на долгосрочные вложения в реальные активы в РФ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
ДУБАЙ, 4 янв - ПРАЙМ. Эмиратский бизнес настроен на долгосрочные вложения в реальные активы в РФ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. По словам Владимирова, экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ в последние годы развивается поступательно и носит устойчивый и прагматичный характер. "Речь идет не только о росте товарооборота, но и о расширении инвестиционного взаимодействия, прежде всего в сферах энергетики, логистики, сельского хозяйства и высоких технологий", - отметил генконсул. Собеседник агентства отметил, что со стороны эмиратского бизнеса прослеживается вполне осязаемый интерес к российским проектам. "Его (российского рынка - ред.) отличительная особенность - ориентация на долгосрочные вложения и реальные активы, а не краткосрочную конъюнктуру. Российский рынок воспринимается как емкий, технологически развитый и обладающий значительным ресурсным и научным потенциалом", - подчеркнул Владимиров. Он также обратил внимание, что диалог между деловыми кругами двух стран выстроен системно и на регулярной основе - как на уровне профильных ведомств, так и через прямые контакты компаний и инвестиционных фондов. "Это создает условия для появления новых совместных проектов и укрепляет взаимное доверие, которое остается ключевым фактором успешного экономического партнерства", - заключил собеседник агентства.
08:10 04.01.2026
 
Бизнес ОАЭ настроен на вложения в активы в России, заявил генконсул

Владимиров: бизнес ОАЭ настроен на долгосрочные вложения в реальные активы в РФ

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) . Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 4 янв - ПРАЙМ. Эмиратский бизнес настроен на долгосрочные вложения в реальные активы в РФ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
По словам Владимирова, экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ в последние годы развивается поступательно и носит устойчивый и прагматичный характер.
"Речь идет не только о росте товарооборота, но и о расширении инвестиционного взаимодействия, прежде всего в сферах энергетики, логистики, сельского хозяйства и высоких технологий", - отметил генконсул.
Собеседник агентства отметил, что со стороны эмиратского бизнеса прослеживается вполне осязаемый интерес к российским проектам.
"Его (российского рынка - ред.) отличительная особенность - ориентация на долгосрочные вложения и реальные активы, а не краткосрочную конъюнктуру. Российский рынок воспринимается как емкий, технологически развитый и обладающий значительным ресурсным и научным потенциалом", - подчеркнул Владимиров.
Он также обратил внимание, что диалог между деловыми кругами двух стран выстроен системно и на регулярной основе - как на уровне профильных ведомств, так и через прямые контакты компаний и инвестиционных фондов.
"Это создает условия для появления новых совместных проектов и укрепляет взаимное доверие, которое остается ключевым фактором успешного экономического партнерства", - заключил собеседник агентства.
 
