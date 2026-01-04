Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чебурашка 2" заработал в прокате 2,5 миллиарда рублей за четыре дня - 04.01.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260104/cheburashka-866207577.html
"Чебурашка 2" заработал в прокате 2,5 миллиарда рублей за четыре дня
"Чебурашка 2" заработал в прокате 2,5 миллиарда рублей за четыре дня - 04.01.2026, ПРАЙМ
"Чебурашка 2" заработал в прокате 2,5 миллиарда рублей за четыре дня
Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 2 миллиарда рублей уже на четвертый день кинопроката, его посмотрели более 4,6 миллиона | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T19:11+0300
2026-01-04T19:11+0300
экономика
снг
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856053280_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_062f31d82e1edd0984f72a2f46b984b9.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 2 миллиарда рублей уже на четвертый день кинопроката, его посмотрели более 4,6 миллиона зрителей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день проката. "Общие сборы - 2 507 531 926 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели уже 4 661 389 зрителей. В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов. Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860926516.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856053280_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8d92f540ac1e43c253083dfb3e3c6a33.jpg
1920
1920
true
снг, россия
Экономика, СНГ, РОССИЯ
19:11 04.01.2026
 
"Чебурашка 2" заработал в прокате 2,5 миллиарда рублей за четыре дня

Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" превысили 2 млрд рублей на четвертый день кинопроката

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Премьера фильма Чебурашка - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Премьера фильма "Чебурашка". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 2 миллиарда рублей уже на четвертый день кинопроката, его посмотрели более 4,6 миллиона зрителей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день проката.
"Общие сборы - 2 507 531 926 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели уже 4 661 389 зрителей.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.
