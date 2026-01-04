Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260104/dezertiry-866198779.html
В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров
В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров
Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T06:46+0300
2026-01-04T06:51+0300
общество
экономика
харьковская область
украина
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866198779.jpg?1767498718
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" (Птицы Мадьяра" - ред.)", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
харьковская область
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , харьковская область, украина, владимир путин, всу
Общество , Экономика, Харьковская область, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ
06:46 04.01.2026 (обновлено: 06:51 04.01.2026)
 
В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров

"Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" (Птицы Мадьяра" - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
 
ЭкономикаОбществоХарьковская областьУКРАИНАВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала