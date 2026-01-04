https://1prime.ru/20260104/dezertiry-866198779.html

В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров

2026-01-04T06:46+0300

2026-01-04T06:46+0300

2026-01-04T06:51+0300

общество

экономика

харьковская область

украина

владимир путин

всу

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" (Птицы Мадьяра" - ред.)", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.

харьковская область

украина

