https://1prime.ru/20260104/dezertiry-866198779.html
В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров
В Харьковской области уничтожили украинских дезертиров
2026-01-04T06:46+0300
2026-01-04T06:46+0300
2026-01-04T06:51+0300
общество
экономика
харьковская область
украина
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866198779.jpg?1767498718
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" (Птицы Мадьяра" - ред.)", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
харьковская область
украина
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" (Птицы Мадьяра" - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.