Российский бизнес чувствует себя уверенно в ОАЭ, заявил генконсул

Российский бизнес чувствует себя уверенно в ОАЭ, заявил генконсул

Российские компании успешно находят своего потребителя в ОАЭ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. | 04.01.2026, ПРАЙМ

ДУБАЙ, 4 янв - ПРАЙМ. Российские компании успешно находят своего потребителя в ОАЭ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. По его словам, российский бизнес чувствует себя в Дубае "достаточно уверенно". "Город давно выстроил репутацию одного из наиболее удобных международных деловых хабов - с понятными правилами ведения бизнеса, развитой финансовой инфраструктурой, а также уникальным сочетанием двух правовых систем - континентальной и общей… В сочетании с федеральным законодательством ОАЭ такой подход обеспечивает бизнесу высокий уровень правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций. Для российских компаний, особенно работающих с международными рынками, это становится важным фактором при выборе Дубая в качестве регионального или глобального делового центра", - сказал РИА Новости генконсул. Он подчеркнул, что для российских компаний важным фактором стала возможность быстро адаптироваться к новым условиям: открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами. "В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры. Отдельно стоит отметить сектор розничной торговли и услуг: российские бренды достаточно успешно находят здесь своего потребителя, особенно в нишах ресторанного бизнеса и сферы услуг. Это говорит о том, что рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала", - заключил собеседник агентства.

