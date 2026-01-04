https://1prime.ru/20260104/dvizhenie-866201739.html

В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс

В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс - 04.01.2026, ПРАЙМ

В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс

Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на трех участках федеральных автодорог, а всего на восьми на территории Саратовской области в связи... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T08:10+0300

2026-01-04T08:10+0300

2026-01-04T12:54+0300

бизнес

россия

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866201587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_720ff734686f025b782db6aad31d7b19.jpg

САРАТОВ, 4 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на трех участках федеральных автодорог, а всего на восьми на территории Саратовской области в связи с метелью и плохой видимостью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское". Ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах региона были введены вчера с 14.00 мск и с 21.30 мск. Они коснулись участков трасс А-298, Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову), Р-158, Р-228 и Р-207. "Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" информирует, что 4 января 2026 г. с 07.00 (время местное, 06.00 мск – ред.), введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Саратовской области… в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер скорость более 20 метров в секунду, дождь со снегом, метель, гололедица, ограниченная видимость менее 20 метров)", - говорится в сообщении на сайте федерального учреждения. Число участков с ограничениями движения выросло до восьми за счет трассы Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград со 112-го по 396-й километр, а также участка трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград с 292-го по 429-й километр и автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан на участке с 272-го по 582-й километр.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан