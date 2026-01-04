https://1prime.ru/20260104/dvizhenie-866201739.html
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс
Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на трех участках федеральных автодорог, а всего на восьми на территории Саратовской области в связи... | 04.01.2026, ПРАЙМ
САРАТОВ, 4 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на трех участках федеральных автодорог, а всего на восьми на территории Саратовской области в связи с метелью и плохой видимостью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское". Ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах региона были введены вчера с 14.00 мск и с 21.30 мск. Они коснулись участков трасс А-298, Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову), Р-158, Р-228 и Р-207. "Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" информирует, что 4 января 2026 г. с 07.00 (время местное, 06.00 мск – ред.), введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Саратовской области… в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер скорость более 20 метров в секунду, дождь со снегом, метель, гололедица, ограниченная видимость менее 20 метров)", - говорится в сообщении на сайте федерального учреждения. Число участков с ограничениями движения выросло до восьми за счет трассы Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград со 112-го по 396-й километр, а также участка трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград с 292-го по 429-й километр и автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан на участке с 272-го по 582-й километр.
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс
В Саратовской области ограничили движение на восьми участках федеральных автодорог
