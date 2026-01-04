Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс
2026-01-04T08:10+0300
2026-01-04T12:54+0300
бизнес
россия
казахстан
САРАТОВ, 4 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на трех участках федеральных автодорог, а всего на восьми на территории Саратовской области в связи с метелью и плохой видимостью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское". Ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах региона были введены вчера с 14.00 мск и с 21.30 мск. Они коснулись участков трасс А-298, Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову), Р-158, Р-228 и Р-207. "Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" информирует, что 4 января 2026 г. с 07.00 (время местное, 06.00 мск – ред.), введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Саратовской области… в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер скорость более 20 метров в секунду, дождь со снегом, метель, гололедица, ограниченная видимость менее 20 метров)", - говорится в сообщении на сайте федерального учреждения. Число участков с ограничениями движения выросло до восьми за счет трассы Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград со 112-го по 396-й километр, а также участка трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград с 292-го по 429-й километр и автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан на участке с 272-го по 582-й километр.
бизнес, россия, казахстан
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
08:10 04.01.2026 (обновлено: 12:54 04.01.2026)
 
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс

В Саратовской области ограничили движение на восьми участках федеральных автодорог

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы чистит от снега улицу
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега улицу. Архивное фото
САРАТОВ, 4 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на трех участках федеральных автодорог, а всего на восьми на территории Саратовской области в связи с метелью и плохой видимостью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское".
Ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах региона были введены вчера с 14.00 мск и с 21.30 мск. Они коснулись участков трасс А-298, Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову), Р-158, Р-228 и Р-207.
"Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" информирует, что 4 января 2026 г. с 07.00 (время местное, 06.00 мск – ред.), введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Саратовской области… в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер скорость более 20 метров в секунду, дождь со снегом, метель, гололедица, ограниченная видимость менее 20 метров)", - говорится в сообщении на сайте федерального учреждения.
Число участков с ограничениями движения выросло до восьми за счет трассы Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград со 112-го по 396-й километр, а также участка трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград с 292-го по 429-й километр и автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан на участке с 272-го по 582-й километр.
 
