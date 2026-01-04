"Вызывает подозрение": в Финляндии нашли странности в захвате Мадуро
Дипломат Сойни: у США могли быть связи с венесуэльскими военными
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в своем блоге высказал вероятность наличия неких соглашений между США и венесуэльскими военными касательно захвата Николаса Мадуро.
По мнению Сойни, армия Венесуэлы сыграла ключевую роль в незаконном задержании Мадуро.
"Без армии тут явно не обошлись. С кем еще вести дела?" — задался вопросом дипломат.
3 января Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты нанесли мощный удар по Венесуэле, следствием чего стал захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которых вывезли за пределы страны. Согласно информации СМИ, в Каракасе произошли взрывы, и утверждается, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро и потребовали доказательств его безопасности. Позже Трамп опубликовал фотографию с утверждением, что Мадуро находится на борту американского судна. Некоторые американские конгрессмены назвали действия США незаконными, однако представители администрации заверили, что планируется судебный процесс над Мадуро.
Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило о намерении обратиться в международные организации по поводу мер Вашингтона и инициировало запрос на срочное заседание Совета Безопасности ООН. Министерство иностранных дел России выразило поддержку гражданам Венесуэлы. Москва подчеркнула свое недовольство в связи с сообщениями о насильственной депортации Мадуро и его супруги в результате американских действий. Российские дипломаты призвали к освобождению Мадуро и его жены, а также к недопущению дальнейшего обострения ситуации в регионе Венесуэлы.