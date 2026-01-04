https://1prime.ru/20260104/finlyandiya-866197810.html

"Вызывает подозрение": в Финляндии нашли странности в захвате Мадуро

"Вызывает подозрение": в Финляндии нашли странности в захвате Мадуро - 04.01.2026, ПРАЙМ

"Вызывает подозрение": в Финляндии нашли странности в захвате Мадуро

Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в своем блоге высказал вероятность наличия неких соглашений между США и венесуэльскими военными касательно... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T05:43+0300

2026-01-04T05:43+0300

2026-01-04T05:43+0300

общество

мировая экономика

венесуэла

финляндия

сша

николас мадуро

дональд трамп

оон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_48573b61dac791d0e3f2c8eef3addb82.jpg

МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в своем блоге высказал вероятность наличия неких соглашений между США и венесуэльскими военными касательно захвата Николаса Мадуро."США буквально вошли в Венесуэлу. Это вызывает подозрения, что у США и венесуэльских военных есть некая договоренность" — написал он.По мнению Сойни, армия Венесуэлы сыграла ключевую роль в незаконном задержании Мадуро. "Без армии тут явно не обошлись. С кем еще вести дела?" — задался вопросом дипломат.3 января Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты нанесли мощный удар по Венесуэле, следствием чего стал захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которых вывезли за пределы страны. Согласно информации СМИ, в Каракасе произошли взрывы, и утверждается, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро и потребовали доказательств его безопасности. Позже Трамп опубликовал фотографию с утверждением, что Мадуро находится на борту американского судна. Некоторые американские конгрессмены назвали действия США незаконными, однако представители администрации заверили, что планируется судебный процесс над Мадуро.Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило о намерении обратиться в международные организации по поводу мер Вашингтона и инициировало запрос на срочное заседание Совета Безопасности ООН. Министерство иностранных дел России выразило поддержку гражданам Венесуэлы. Москва подчеркнула свое недовольство в связи с сообщениями о насильственной депортации Мадуро и его супруги в результате американских действий. Российские дипломаты призвали к освобождению Мадуро и его жены, а также к недопущению дальнейшего обострения ситуации в регионе Венесуэлы.

https://1prime.ru/20260104/ssha-866197324.html

https://1prime.ru/20260104/ssha-866197039.html

https://1prime.ru/20260104/ssha-866197511.html

венесуэла

финляндия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, венесуэла, финляндия, сша, николас мадуро, дональд трамп, оон, мид рф