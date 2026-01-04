Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили обеспечить участки многодетных семей подъездными путями - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/gd-866195512.html
В ГД предложили обеспечить участки многодетных семей подъездными путями
В ГД предложили обеспечить участки многодетных семей подъездными путями - 04.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили обеспечить участки многодетных семей подъездными путями
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обеспечить земельные участки для многодетных семей подъездными путями и... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T01:30+0300
2026-01-04T01:50+0300
россия
общество
рф
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866195512.jpg?1767480652
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обеспечить земельные участки для многодетных семей подъездными путями и соответствующей инфраструктурой для подключения к сетями инженерно-технического обеспечения. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 39.5 Земельного кодекса РФ. Согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, условия и порядок его получения определяют регионы РФ. "Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что расходы, направленные на обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой, могут быть компенсированы за счет средств федерального бюджета в случаях и порядке, которые будут определены правительством РФ. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, нередко многодетным семьям выделяют землю там, где нет ни дороги, ни водоснабжения, ни электричества. По его словам, вместо обустроенного, готового к застройке участка, семья получает кусок земли, поросшей ковылем. "Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку, а потом унизительно бегать по судам, пытаясь вернуть потраченные средства. Или того хуже - бросать полученные участки и вовсе отказываться от застройки. В том числе из-за этого люди вынуждены оставлять родные края, переезжая в крупные административные центры", - отметил он. Лидер партии подчеркнул, что многоэтажные "человейники" в крупных городах заполоняют Россию, в то время как сельские территории пустеют и угасают. Он добавил, что государство "призывает семьи рожать", разрабатывает различные меры поддержки, но забывает обеспечить тех, у кого дети уже есть, достойной и необходимой помощью. "ЛДПР требует законодательно закрепить обязанность государства обеспечивать участки для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями. Это поможет решать наши демографические проблемы и способствует процветанию села и "одноэтажной" России", - заключил Слуцкий.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, леонид слуцкий, лдпр
РОССИЯ, Общество , РФ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:30 04.01.2026 (обновлено: 01:50 04.01.2026)
 
В ГД предложили обеспечить участки многодетных семей подъездными путями

ЛДПР предлагает обеспечить участки многодетных семей подъездными путями и инфраструктурой

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обеспечить земельные участки для многодетных семей подъездными путями и соответствующей инфраструктурой для подключения к сетями инженерно-технического обеспечения.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 39.5 Земельного кодекса РФ.
Согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, условия и порядок его получения определяют регионы РФ.
"Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что расходы, направленные на обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой, могут быть компенсированы за счет средств федерального бюджета в случаях и порядке, которые будут определены правительством РФ.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, нередко многодетным семьям выделяют землю там, где нет ни дороги, ни водоснабжения, ни электричества. По его словам, вместо обустроенного, готового к застройке участка, семья получает кусок земли, поросшей ковылем.
"Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку, а потом унизительно бегать по судам, пытаясь вернуть потраченные средства. Или того хуже - бросать полученные участки и вовсе отказываться от застройки. В том числе из-за этого люди вынуждены оставлять родные края, переезжая в крупные административные центры", - отметил он.
Лидер партии подчеркнул, что многоэтажные "человейники" в крупных городах заполоняют Россию, в то время как сельские территории пустеют и угасают. Он добавил, что государство "призывает семьи рожать", разрабатывает различные меры поддержки, но забывает обеспечить тех, у кого дети уже есть, достойной и необходимой помощью.
"ЛДПР требует законодательно закрепить обязанность государства обеспечивать участки для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями. Это поможет решать наши демографические проблемы и способствует процветанию села и "одноэтажной" России", - заключил Слуцкий.
 
РОССИЯОбществоРФЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала