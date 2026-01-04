https://1prime.ru/20260104/girlyanda-866201018.html
Эксперты рассказали, сколько стоит круглосуточная работа гирлянды на елке
04.01.2026
Эксперты рассказали, сколько стоит круглосуточная работа гирлянды на елке
Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек, рассказали РИА Новости в сети... | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек, рассказали РИА Новости в сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB. "Современная светодиодная (LED) гирлянда потребляет мизерное количество энергии - около 5-7 Ватт (в час - ред.). За месяц набежит всего 5 кВт.ч. По нынешним московским тарифам (в среднем 7 рублей за кВт.ч) это обойдется всего в 35 рублей", - рассказали эксперты. А если гирлянда старого образца (с лампами накаливания), она потребляет ощутимо больше - около 50 Ватт в час. "За месяц это уже 36 кВт.ч, что в деньгах выйдет порядка 250 рублей", - добавили в Energynet. Таким образом, круглосуточная работа гирлянды не ударит по бюджету - при условии правильного выбора украшения, заключили в Energynet. Расчеты проводились за полный месяц (30 дней) в круглосуточном режиме работы гирлянды без учета разницы между дневным, ночным или одноставочным тарифом.
