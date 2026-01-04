Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-04T11:31+0300
2026-01-04T11:31+0300
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек, рассказали РИА Новости в сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB. "Современная светодиодная (LED) гирлянда потребляет мизерное количество энергии - около 5-7 Ватт (в час - ред.). За месяц набежит всего 5 кВт.ч. По нынешним московским тарифам (в среднем 7 рублей за кВт.ч) это обойдется всего в 35 рублей", - рассказали эксперты. А если гирлянда старого образца (с лампами накаливания), она потребляет ощутимо больше - около 50 Ватт в час. "За месяц это уже 36 кВт.ч, что в деньгах выйдет порядка 250 рублей", - добавили в Energynet. Таким образом, круглосуточная работа гирлянды не ударит по бюджету - при условии правильного выбора украшения, заключили в Energynet. Расчеты проводились за полный месяц (30 дней) в круглосуточном режиме работы гирлянды без учета разницы между дневным, ночным или одноставочным тарифом.
2026
бизнес, общество
Бизнес, Общество , аэропорт Пулково
11:31 04.01.2026
 
Эксперты рассказали, сколько стоит круглосуточная работа гирлянды на елке

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек, рассказали РИА Новости в сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB.
"Современная светодиодная (LED) гирлянда потребляет мизерное количество энергии - около 5-7 Ватт (в час - ред.). За месяц набежит всего 5 кВт.ч. По нынешним московским тарифам (в среднем 7 рублей за кВт.ч) это обойдется всего в 35 рублей", - рассказали эксперты.
А если гирлянда старого образца (с лампами накаливания), она потребляет ощутимо больше - около 50 Ватт в час.
"За месяц это уже 36 кВт.ч, что в деньгах выйдет порядка 250 рублей", - добавили в Energynet.
Таким образом, круглосуточная работа гирлянды не ударит по бюджету - при условии правильного выбора украшения, заключили в Energynet.
Расчеты проводились за полный месяц (30 дней) в круглосуточном режиме работы гирлянды без учета разницы между дневным, ночным или одноставочным тарифом.
 
