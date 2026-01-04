https://1prime.ru/20260104/gosduma-866195402.html

В Госдуме призвали не ограничивать рассрочку от застройщика

В Госдуме призвали не ограничивать рассрочку от застройщика

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ограничивать рассрочку от застройщика не нужно, но при этом важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Рассрочка – это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо. Могут быть всякие обстоятельства, в конце концов, может быть ситуация, когда тому, кто продаёт жильё в рассрочку, срочно нужны договора, которые позволяют говорить о том, что у него жильё продаётся. Он может взять кредит под эти договора и решать другие задачи", - сказал он. При этом Аксаков отметил, что должно быть "очень жесткое" регулирование, связанное и с надбавками к цене жилья. "Потому что зачастую строители говорят о том, что они в рассрочку продают даже жилье дешевле, чем в кредит, а на самом деле все это оказывается "липой", - пояснил он. "Очень важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, чтобы застройщик не смог забрать эту квартиру, продав уже другому лицу, который тоже в рассрочку может попасть в сложную ситуацию. Здесь целая схема может вырасти, поэтому надо очень чётко прописать правила рассрочки для того, чтобы не было злоупотреблений", - подчеркнул Аксаков. Депутат добавил, что определенная часть рассрочки должна быть на депозите и раскрываться только в тот момент, когда покупатель жилья "акцептирует реальную продажу квартиры". Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью РИА Новости сообщала, что долг граждан по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза, но в последние месяцы ЦБ РФ отмечает, что россияне стали оформлять ее реже. Более того, ЦБ РФ неоднократно отмечал, что его беспокоит механизм продажи жилья в рассрочку: он несет риски как для заемщиков, так и для застройщиков и банков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 января в 11.00 мск

