Названы главные импортеры мандаринов - 04.01.2026
Названы главные импортеры мандаринов
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Шестая часть мирового импорта мандаринов по итогам января-сентября 2025 года пришлась на Россию, также в число главных импортеров этих цитрусовых вошли США и Великобритания, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным. Так, по итогам девяти месяцев прошлого года Россия импортировала около 486,8 тысячи тонн мандаринов. Это 17% от всего мирового мандаринового импорта, который за этот период составил около 2,7 миллиона тонн. На втором месте по физическим объемам импорта мандаринов расположились США с 207,3 тысячами тонн (7,7%). В топ-5 также вошли Великобритания - 204 тысячи тонн (7,6%), Франция - 203,8 тысячи тонн (7,5%) и Германия - 165,9 тысячи тонн (6,1%). При этом в долларовом выражении лидером по импорту мандаринов стала Франция, купившая их на 337,5 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Великобритания - 316,1 миллиона, США - 308,1 миллиона, Россия - около 296,4 миллиона (оценка РИА Новости) и Германия - 280,9 миллиона. Следом по стоимости мандаринового импорта расположились Индонезия (197,8 миллиона долларов), Канада (190,1 миллиона) и Нидерланды (149,9 миллиона). Замкнули десятку Польша - 102,1 миллиона долларов - и Филиппины - 77,1 миллиона.
06:16 04.01.2026
 
Названы главные импортеры мандаринов

ООН Comtrade: шестая часть мирового импорта мандаринов пришлась на Россию

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Шестая часть мирового импорта мандаринов по итогам января-сентября 2025 года пришлась на Россию, также в число главных импортеров этих цитрусовых вошли США и Великобритания, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным.
Так, по итогам девяти месяцев прошлого года Россия импортировала около 486,8 тысячи тонн мандаринов. Это 17% от всего мирового мандаринового импорта, который за этот период составил около 2,7 миллиона тонн.
На втором месте по физическим объемам импорта мандаринов расположились США с 207,3 тысячами тонн (7,7%). В топ-5 также вошли Великобритания - 204 тысячи тонн (7,6%), Франция - 203,8 тысячи тонн (7,5%) и Германия - 165,9 тысячи тонн (6,1%).
При этом в долларовом выражении лидером по импорту мандаринов стала Франция, купившая их на 337,5 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Великобритания - 316,1 миллиона, США - 308,1 миллиона, Россия - около 296,4 миллиона (оценка РИА Новости) и Германия - 280,9 миллиона.
Следом по стоимости мандаринового импорта расположились Индонезия (197,8 миллиона долларов), Канада (190,1 миллиона) и Нидерланды (149,9 миллиона). Замкнули десятку Польша - 102,1 миллиона долларов - и Филиппины - 77,1 миллиона.
 
