В популярной у россиян стране будут наказывать за секс

В Индонезии туристам, не находящимся в зарегистрированных отношениях, запретили заниматься сексом на территории страны, сказал агентству Reuters министр юстиции | 04.01.2026, ПРАЙМ

индонезия

джоко видодо

reuters

в мире

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В Индонезии туристам, не находящимся в зарегистрированных отношениях, запретили заниматься сексом на территории страны, сказал агентству Reuters министр юстиции Анди Агтас.Эти ограничения стали частью обновленного уголовного кодекса, вступившего в силу в январе 2026 года. "Закон криминализирует внебрачные половые отношения, предусматривая наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления супругом, родителем или ребенком предполагаемого правонарушителя", — говорится в статье. Соответствующие поправки получили одобрение еще в 2022 году во время последнего срока президента Джоко Видодо. Согласно новым положениям, за оскорбление главы государства или правительственных учреждений может быть назначено тюремное заключение сроком до трех лет.

индонезия

