В популярной у россиян стране будут наказывать за секс
В популярной у россиян стране будут наказывать за секс
В популярной у россиян стране будут наказывать за секс
В Индонезии туристам, не находящимся в зарегистрированных отношениях, запретили заниматься сексом на территории страны, сказал агентству Reuters министр юстиции
2026-01-04T05:33+0300
2026-01-04T05:33+0300
индонезия
джоко видодо
reuters
в мире
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В Индонезии туристам, не находящимся в зарегистрированных отношениях, запретили заниматься сексом на территории страны, сказал агентству Reuters министр юстиции Анди Агтас.Эти ограничения стали частью обновленного уголовного кодекса, вступившего в силу в январе 2026 года. "Закон криминализирует внебрачные половые отношения, предусматривая наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления супругом, родителем или ребенком предполагаемого правонарушителя", — говорится в статье. Соответствующие поправки получили одобрение еще в 2022 году во время последнего срока президента Джоко Видодо. Согласно новым положениям, за оскорбление главы государства или правительственных учреждений может быть назначено тюремное заключение сроком до трех лет.
индонезия, джоко видодо, reuters, в мире
ИНДОНЕЗИЯ, Джоко Видодо, Reuters, В мире
05:33 04.01.2026
 
В популярной у россиян стране будут наказывать за секс

Reuters: в Индонезии туристам запретили заниматься сексом вне брака

Индонезия
Индонезия - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В Индонезии туристам, не находящимся в зарегистрированных отношениях, запретили заниматься сексом на территории страны, сказал агентству Reuters министр юстиции Анди Агтас.
Эти ограничения стали частью обновленного уголовного кодекса, вступившего в силу в январе 2026 года.
"Закон криминализирует внебрачные половые отношения, предусматривая наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления супругом, родителем или ребенком предполагаемого правонарушителя", — говорится в статье.
Соответствующие поправки получили одобрение еще в 2022 году во время последнего срока президента Джоко Видодо. Согласно новым положениям, за оскорбление главы государства или правительственных учреждений может быть назначено тюремное заключение сроком до трех лет.
 
