В Госдуме рассказали, когда появится дифференцированная семейная ипотека - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, когда появится дифференцированная семейная ипотека
В Госдуме рассказали, когда появится дифференцированная семейная ипотека
2026-01-04T08:13+0300
2026-01-04T08:13+0300
недвижимость
бизнес
анатолий аксаков
герман греф
сбербанк
госдума
центральные банки
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, будет принят в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он сообщал, что обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок. "Я думаю, что все-таки в первом квартале мы определимся с этим законопроектом, и он будет принят", - сказал Аксаков. Он отметил, что не все участники рынка рады данному законопроекту, "особенно застройщики". Депутат добавил, что сейчас идут дискуссии с Центральным банком, Минфином и Минстроем. "Я выступаю за установление дифференциальной ставки в зависимости от количества детей в семье. Родился первый ребенок - льготная, но все-таки более высокая ставка в 10%, на мой взгляд, должна действовать. Либо если ключевая ставка будет ниже спускаться, она тоже будет опускаться в определенных пределах", - сказал депутат. "Скажем, если ключевая ставка опустилась до 14%, то ставка за рождение первого ребенка по ипотечному кредиту должна опуститься до 8%. А потом может быть и до 6%, по мере снижения ключевой ставки. Соответственно, при рождении второго ребенка ставка ипотечная предлагается в 6%, как это и сейчас предусмотрено. Если родился третий и последующий ребенок, то 4%", - продолжил Аксаков. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком". А первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщал, что объем выдачи семейной ипотеки может снизиться, если для неё будет введена дифференцированная кредитная ставка.
недвижимость, бизнес, анатолий аксаков, герман греф, сбербанк, госдума, центральные банки
Недвижимость, Бизнес, Анатолий Аксаков, Герман Греф, Сбербанк, Госдума, центральные банки
08:13 04.01.2026
 
В Госдуме рассказали, когда появится дифференцированная семейная ипотека

Аксаков: дифференцированную ставку по семейной ипотеке примут в I квартале 2026 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Знак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, будет принят в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее он сообщал, что обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок.
"Я думаю, что все-таки в первом квартале мы определимся с этим законопроектом, и он будет принят", - сказал Аксаков.
Он отметил, что не все участники рынка рады данному законопроекту, "особенно застройщики". Депутат добавил, что сейчас идут дискуссии с Центральным банком, Минфином и Минстроем.
"Я выступаю за установление дифференциальной ставки в зависимости от количества детей в семье. Родился первый ребенок - льготная, но все-таки более высокая ставка в 10%, на мой взгляд, должна действовать. Либо если ключевая ставка будет ниже спускаться, она тоже будет опускаться в определенных пределах", - сказал депутат.
"Скажем, если ключевая ставка опустилась до 14%, то ставка за рождение первого ребенка по ипотечному кредиту должна опуститься до 8%. А потом может быть и до 6%, по мере снижения ключевой ставки. Соответственно, при рождении второго ребенка ставка ипотечная предлагается в 6%, как это и сейчас предусмотрено. Если родился третий и последующий ребенок, то 4%", - продолжил Аксаков.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком". А первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщал, что объем выдачи семейной ипотеки может снизиться, если для неё будет введена дифференцированная кредитная ставка.
 
