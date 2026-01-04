https://1prime.ru/20260104/ipoteka-866199966.html
В Госдуме рассказали, когда появится дифференцированная семейная ипотека
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, будет принят в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он сообщал, что обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок. "Я думаю, что все-таки в первом квартале мы определимся с этим законопроектом, и он будет принят", - сказал Аксаков. Он отметил, что не все участники рынка рады данному законопроекту, "особенно застройщики". Депутат добавил, что сейчас идут дискуссии с Центральным банком, Минфином и Минстроем. "Я выступаю за установление дифференциальной ставки в зависимости от количества детей в семье. Родился первый ребенок - льготная, но все-таки более высокая ставка в 10%, на мой взгляд, должна действовать. Либо если ключевая ставка будет ниже спускаться, она тоже будет опускаться в определенных пределах", - сказал депутат. "Скажем, если ключевая ставка опустилась до 14%, то ставка за рождение первого ребенка по ипотечному кредиту должна опуститься до 8%. А потом может быть и до 6%, по мере снижения ключевой ставки. Соответственно, при рождении второго ребенка ставка ипотечная предлагается в 6%, как это и сейчас предусмотрено. Если родился третий и последующий ребенок, то 4%", - продолжил Аксаков. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком". А первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщал, что объем выдачи семейной ипотеки может снизиться, если для неё будет введена дифференцированная кредитная ставка.
