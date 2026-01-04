https://1prime.ru/20260104/ipoteka-866207135.html
Эксперт оценила необходимость новых льготных ипотечных программ в России
2026-01-04T18:24+0300
недвижимость
бизнес
россия
минфин
акра
банки
ипотека
льготная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b75d0610e56a70fb46f7c74329b4eb3d.jpg
МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Новые льготные программы ипотеки в России нужны, при этом они должны быть очень адресными, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Льготные программы нужны, но очень адресные. Не должно быть такого, что льготами пользуются нельготные категории граждан", - ответила она на вопрос о необходимости новых льготных ипотечных программ в стране. При этом Носова считает, что суммы кредитов по существующим программам поднимать не стоит. "Нужно не суммы льготной ипотеки повышать, а работать с ценами. Требуется строить жилье по доступным ценам и в достаточном объеме. Тогда не будет ажиотажа среди населения, а застройщики и банки смогут зарабатывать на объеме продаж и выдач", - добавила она. Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
https://1prime.ru/20260104/ipoteka-866199966.html
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Минфин, АКРА, Банки, ипотека, льготная ипотека
