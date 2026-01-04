https://1prime.ru/20260104/ipoteka-866207135.html

Эксперт оценила необходимость новых льготных ипотечных программ в России

Эксперт оценила необходимость новых льготных ипотечных программ в России - 04.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценила необходимость новых льготных ипотечных программ в России

Новые льготные программы ипотеки в России нужны, при этом они должны быть очень адресными, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T18:24+0300

2026-01-04T18:24+0300

2026-01-04T18:24+0300

недвижимость

бизнес

россия

минфин

акра

банки

ипотека

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b75d0610e56a70fb46f7c74329b4eb3d.jpg

МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Новые льготные программы ипотеки в России нужны, при этом они должны быть очень адресными, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Льготные программы нужны, но очень адресные. Не должно быть такого, что льготами пользуются нельготные категории граждан", - ответила она на вопрос о необходимости новых льготных ипотечных программ в стране. При этом Носова считает, что суммы кредитов по существующим программам поднимать не стоит. "Нужно не суммы льготной ипотеки повышать, а работать с ценами. Требуется строить жилье по доступным ценам и в достаточном объеме. Тогда не будет ажиотажа среди населения, а застройщики и банки смогут зарабатывать на объеме продаж и выдач", - добавила она. Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.

https://1prime.ru/20260104/ipoteka-866199966.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, минфин, акра, банки, ипотека, льготная ипотека