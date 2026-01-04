Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе унизили Каллас за громкое заявление о нападении на Венесуэлу - 04.01.2026
В Европе унизили Каллас за громкое заявление о нападении на Венесуэлу
Реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу продемонстрировала отсутствие принципов в ЕС и его двойные стандарты, пишет газета | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу продемонстрировала отсутствие принципов в ЕС и его двойные стандарты, пишет газета L'antidiplomatico.Ранее в Евросоюзе, комментируя американские действия, заявили, что там внимательно следят за развитием событий в Венесуэле. "Позорные заявления Таяни и Мелони сменились еще более скандальными заявлениями Верховного представителя ЕС Каи Каллас. &lt;...&gt; Внимательно следит". Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда", — говорится в материале.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Позже появилась информация, что венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк.
06:34 04.01.2026 (обновлено: 06:37 04.01.2026)
 
В Европе унизили Каллас за громкое заявление о нападении на Венесуэлу

L'antidiplomatico: заявления Каллас о Венесуэле обнажили двойные стандарты ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу продемонстрировала отсутствие принципов в ЕС и его двойные стандарты, пишет газета L'antidiplomatico.
Ранее в Евросоюзе, комментируя американские действия, заявили, что там внимательно следят за развитием событий в Венесуэле.
"Позорные заявления Таяни и Мелони сменились еще более скандальными заявлениями Верховного представителя ЕС Каи Каллас. <...> Внимательно следит". Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда", — говорится в материале.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Позже появилась информация, что венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк.
 
