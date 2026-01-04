https://1prime.ru/20260104/kallas-866198360.html

В Европе унизили Каллас за громкое заявление о нападении на Венесуэлу

В Европе унизили Каллас за громкое заявление о нападении на Венесуэлу

Реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу продемонстрировала отсутствие принципов в ЕС и его двойные стандарты, пишет газета | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T06:34+0300

2026-01-04T06:34+0300

2026-01-04T06:37+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу продемонстрировала отсутствие принципов в ЕС и его двойные стандарты, пишет газета L'antidiplomatico.Ранее в Евросоюзе, комментируя американские действия, заявили, что там внимательно следят за развитием событий в Венесуэле. "Позорные заявления Таяни и Мелони сменились еще более скандальными заявлениями Верховного представителя ЕС Каи Каллас. <...> Внимательно следит". Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда", — говорится в материале.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Позже появилась информация, что венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк.

2026

