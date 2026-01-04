https://1prime.ru/20260104/kiev-866209104.html

"Украине наплевать". В США сделали громкое заявление после атаки Трампа

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Поддержка Киевом американских действий против Венесуэлы свидетельствует о его равнодушии к демократии, заявил основатель и редактор независимого новостного ресурса Geopolitical Economy Report Бен Нортон в социальной сети X. "Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы (американским лидером Дональдом — Прим. ред.) Трампом и похищение ее президента <…> Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры и который два года назад превысил свой срок полномочий и больше не легитимен", — написал он. По мнению Нортона, Киеву "абсолютно безразлична так называемая демократия".В ночь на субботу в венесуэльской столице прогремели взрывы. Позже Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары по городу, а Мадуро и его жена были захвачены и переправлены на корабле за пределы страны.Президент США также выразил намерение Вашингтона управлять Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.В Венесуэле, где временной главой государства стала вице-президент Делси Родригес, заявили, что цель нападения США — контроль над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и планирует обратиться в другие международные инстанции. По словам главы ведомства Ивана Хиля Пинто, атака привела к гибели гражданских лиц и военных.Россия выразила глубокую обеспокоенность произошедшим и подтвердила свою солидарность с народом Венесуэлы, поддерживая ее стремление защищать национальные интересы. В Москве назвали захват Мадуро недопустимым нарушением суверенитета страны и потребовали от американской администрации освободить президента и его супругу.

