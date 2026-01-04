https://1prime.ru/20260104/kompanii-866196758.html
Российские лизинговые компании назвали главные тренды 2025 года
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ключевыми трендами на отечественном рынке лизинга в прошлом году стали увеличение числа изъятой техники, цифровизация, спрос на технику с пробегом, масштабирование новых клиентских сервисов, а также расширение мер господдержки для отрасли, рассказали РИА Новости российские лизинговые компании.
"Высокие процентные ставки оказали негативное влияние как на спрос со стороны клиентов, так и на их платежеспособность. Поэтому среди трендов 2025 года на рынке мы видим как общее падение сделок, так и снижение среднего чека и рост изъятий техники. Впервые лизинговый рынок столкнулся со столь значительным снижением остаточной стоимости имущества. Уменьшился средний срок заключаемого договора: лизингополучатели не хотят переплачивать и заключать договоры на длительный срок по высокой ставке", - говорит гендиректор "Газпромбанк Автолизинга" Лилия Маркова.
Она полагает, что соотношение на рынке продолжит меняться в сторону сегмента техники с пробегом и составит до трети об общих объемов бизнеса у многих игроков по итогам года. "Ситуация с ухудшением платежеспособности клиентов и доначислением резервов по проблемным активам оказала давление на показатели рентабельности", - добавила Маркова.
ВЕКТОР НА СЕРВИС
По словам управляющего директора ГК "Альфа-Лизинг" Максима Агаджанова, одна из главных тенденций, на которой компания строит свою стратегию, - это расширение числа сервисов и дополнительных услуг.
"Без преувеличения, 2025-й - год трансформации, когда крупные игроки пересматривали привычные модели работы и искали новые возможности, а большой сток стимулировал менять бизнес-процессы… Рынок перестает быть финансовым и становится сервисно-технологическим", - полагает топ-менеджер.
По прогнозам "Альфа-Лизинга", через три года лизинговые компании перестанут зарабатывать на проценте и главным фактором станет изменение структуры рынка, переход от привычной европейской к китайской.
"На первый план выйдут дополнительные сервисы (телематика, страхование, аналитика и платформы). Главные параметры эффективности - скорость оборота активов, качество данных и клиентский опыт. Это и есть новая экономика владения", - считает Агаджанов.
ЦЕНЫ И ГОСПОДДЕРЖКА
Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Зоя Советкина говорит, что еще одним важным вызовом текущего года, с которым лизинговым компаниям пришлось столкнуться впервые, стало значительное падение остаточной стоимости имущества. "Компаниям приходится делать выбор между реализацией изъятого имущества с убытком, либо ждать восстановления цен в условиях неопределенности", - отмечает аналитик.
Как считает заместитель гендиректора "ВТБ Лизинга" Александр Ганчев, одной из ключевых тенденций прошлого года стало значительное сокращение инвестиционных программ у крупного бизнеса в ряде отраслей экономики.
"Компании сконцентрировались на операционной деятельности, закупая оборудование в основном для поддержания текущей деятельности или замены вышедшего из строя. В таких условиях лизинговые компании стали активнее заходить в сегменты, где их присутствие было раньше менее заметно: сложноструктурированные сделки и высокотехнологичное оборудование", - говорит топ-менеджер.
Он добавил, что в 2025 году особо востребованными были все возможные инструменты субсидирования и механизмы сделок с госучастием. "Мы ожидаем, что этот тренд продолжится и в следующем году. Такая работа требует от лизинговых компаний более глубокого сотрудничества с федеральными министерствами и ведомствами", - заключил Ганчев.
