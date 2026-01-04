Латынь облегчила ему изучение русского языка, заявил ученый

https://1prime.ru/20260104/latyn-866196910.html

ВАШИНГТОН, 4 янв - ПРАЙМ. Знаменитый американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса, сообщил РИА Новости, что только знание латыни облегчило ему изучение русского языка. "Был бы я поляк или из Болгарии, одно дело. Но для англоязычного человека виды глаголов и склонения - это самое сложное. Я в молодости, к счастью, учился в очень традиционной школе, и там преподавали латинский язык. Там тоже шесть падежей, это хорошая подготовка к изучению русской грамматики", - сказал Брумфилд. Профессор признался, что его очень интересует русский язык. "Язык - это святое дело, начиная с Александра Пушкина и даже раньше с Гавриила Державина. И так далее: Федор Достоевский, Лев Толстой, Александр Блок, Борис Пастернак. Но больше всех поражает язык Николая Гоголя. С удовольствием и интересом читаю рассказы и "Мертвые души". Абсолютно бесстрашное восприятие мира. В этом отношении я его сравниваю с Данте", - рассказал Брумфилд. Своей любимой фразой на русском языке он назвал начало "Анны Карениной": "Все смешалось в доме Облонских". Но участвовать в дискуссии, кто из русских классиков лучше: Толстой или Достоевский - он не захотел. "Толстой и Достоевский совсем разные, я не ставлю одного выше другого. Для меня все началось с Толстого. Я начал читать "Войну и мир", в переводе естественно, и с этого все началось. Сравнивать их - это игра, они совсем разные, хотя есть и общее - ощущение души человека. Но между ними большая разница", - сказал профессор. Гоголя он любит за проявленную писателем любовь к Санкт-Петербургу. Исследователь архитектуры также неравнодушен к городу. Не меньшую роль в восприятии России играет классическая музыка русских композиторов, считает Брумфилд и вспоминает, что в Санкт-Петербурге часто посещал концерты. Профессор помнит знаменитых дирижеров и солистов того времени. "Я видел Евгения Мравинского. Был на постановке оперы "Хованщина" Модеста Мусоргского и там главную партию исполнял Борис Штоколов. Это было феноменально, я помню до сих пор широту его голоса", - сказал исследователь. "Я смотрю на свою работу комплексно. Это не просто съемочная работа, она определяется моим знанием русской культуры, музыки, языка, литературы. Когда я фотографирую, это переплетается в моем уме. Когда я смотрю на Москву я слышу Дмитрия Шостаковича. Между искусствами есть почти мистическая связь и я это чувствую", - сказал Брумфилд. Сергей Прокофьев - еще один его любимый русский композитор. Брумфилд был доцентом в Гарварде с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой "Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры". Издание помещено в библиотеку конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент РФ Владимир Путин дал ему российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность. Брумфилд является профессором в университете в штате Луизиана.

