Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Национальной Лотерее" рассказали, какие налоги платят с выигрышей - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/lotereya-866199841.html
В "Национальной Лотерее" рассказали, какие налоги платят с выигрышей
В "Национальной Лотерее" рассказали, какие налоги платят с выигрышей - 04.01.2026, ПРАЙМ
В "Национальной Лотерее" рассказали, какие налоги платят с выигрышей
Выигрыши в лотерею попадают под прогрессивную шкалу НДФЛ в 13-22%, если приз составляет один миллион рублей, то на руки победитель получит 870 тысяч рублей,... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T08:12+0300
2026-01-04T08:12+0300
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_42d1a54b64afec66eff0c28fb9448d40.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Выигрыши в лотерею попадают под прогрессивную шкалу НДФЛ в 13-22%, если приз составляет один миллион рублей, то на руки победитель получит 870 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "На выигрыши действует прогрессивная шкала налоговых ставок 13-22%. При выплате выигрышей свыше 15 тысяч рублей организатор автоматически выступает в качестве налогового агента - соответственно, победители получают выигрыш уже после уплаты всех налогов", - рассказали организаторы. Например, обладатели призов в размере 1 миллиона рублей с учетом налоговой ставки 13% получают 870 тысяч рублей. При этом в новогоднем розыгрыше "Национальной лотереи" крупнейший приз составил около 58 миллионов рублей, часть которого попадает под налог в 22% - в результате после вычета налога победители получат на руки более 47 миллионов рублей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7e07f816f6d42909b3679dfd5bea8452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф
Бизнес, РФ
08:12 04.01.2026
 
В "Национальной Лотерее" рассказали, какие налоги платят с выигрышей

Выигрыши в лотерею попадают под прогрессивную шкалу НДФЛ в 13-22 процента

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Выигрыши в лотерею попадают под прогрессивную шкалу НДФЛ в 13-22%, если приз составляет один миллион рублей, то на руки победитель получит 870 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"На выигрыши действует прогрессивная шкала налоговых ставок 13-22%. При выплате выигрышей свыше 15 тысяч рублей организатор автоматически выступает в качестве налогового агента - соответственно, победители получают выигрыш уже после уплаты всех налогов", - рассказали организаторы.
Например, обладатели призов в размере 1 миллиона рублей с учетом налоговой ставки 13% получают 870 тысяч рублей.
При этом в новогоднем розыгрыше "Национальной лотереи" крупнейший приз составил около 58 миллионов рублей, часть которого попадает под налог в 22% - в результате после вычета налога победители получат на руки более 47 миллионов рублей.
 
БизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала