04.01.2026
Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила Лут
Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила Лут - 04.01.2026, ПРАЙМ
Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила Лут
Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T03:00+0300
2026-01-04T03:00+0300
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "С точки зрения качества весь мир оценивает наше зерно очень высоко", - сказала она. Министр сообщила, что ведомство прогнозирует экспорт зерновых по сезону в объеме 53-55 миллионов тонн. При этом спрос на международном рынке может быть слабым - многие страны получили хороший урожай. "Поэтому будем смотреть на динамику спроса на наше зерно. Но у нас зерно хорошее, качественное. Вопрос исключительно цены", - добавила она. Министр также напомнила, что правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн с 15 февраля по 30 июня. "Будем смотреть, как будет идти мировая динамика. А так у нас 137 миллионов тонн ожидаем к получению урожай текущего года. Потенциал в целом может быть выполнен", - отметила Лут.
03:00 04.01.2026
 
Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила Лут

Министр сельского хозяйства Лут: весь мир высоко оценивает качество российского зерна

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Весь мир высоко оценивает качество российского зерна, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"С точки зрения качества весь мир оценивает наше зерно очень высоко", - сказала она.
Министр сообщила, что ведомство прогнозирует экспорт зерновых по сезону в объеме 53-55 миллионов тонн. При этом спрос на международном рынке может быть слабым - многие страны получили хороший урожай.
"Поэтому будем смотреть на динамику спроса на наше зерно. Но у нас зерно хорошее, качественное. Вопрос исключительно цены", - добавила она.
Министр также напомнила, что правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн с 15 февраля по 30 июня.
"Будем смотреть, как будет идти мировая динамика. А так у нас 137 миллионов тонн ожидаем к получению урожай текущего года. Потенциал в целом может быть выполнен", - отметила Лут.
 
