"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро

2026-01-04T17:52+0300

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Читатели издания Baltijas Balss были поражены лицемерной позицией дипломатов стран Балтии и их невозмутимой реакцией на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. "Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права", то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?", — отметил один из пользователей."А если этих собачонок так украдут?" — задался вопросом другой читатель."А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?" — высказался еще один комментатор."Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками". Все, что нужно знать, если всех этих лидеров помойки украдут", — подытожили пользователи.В ночь на субботу в Каракасе раздались взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли мощные удары по столице Венесуэлы, после чего Мадуро с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле. Генеральный прокурор США Памела Бонди отметила, что президент Венесуэлы вскоре будет привлечен к суду. Согласно информации кабельного канала NewsNation, это может произойти 5 января. Исходя из судебных документов, ему грозит до четырех пожизненных заключений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

