"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро - 04.01.2026
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро - 04.01.2026, ПРАЙМ
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро
Читатели издания Baltijas Balss были поражены лицемерной позицией дипломатов стран Балтии и их невозмутимой реакцией на захват президента Венесуэлы Николаса... | 04.01.2026
2026-01-04T17:52+0300
2026-01-04T17:53+0300
венесуэла
мадуро
дональд трамп
сша
прибалтика
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Читатели издания Baltijas Balss были поражены лицемерной позицией дипломатов стран Балтии и их невозмутимой реакцией на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. "Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права", то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?", — отметил один из пользователей."А если этих собачонок так украдут?" — задался вопросом другой читатель."А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?" — высказался еще один комментатор."Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками". Все, что нужно знать, если всех этих лидеров помойки украдут", — подытожили пользователи.В ночь на субботу в Каракасе раздались взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли мощные удары по столице Венесуэлы, после чего Мадуро с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле. Генеральный прокурор США Памела Бонди отметила, что президент Венесуэлы вскоре будет привлечен к суду. Согласно информации кабельного канала NewsNation, это может произойти 5 января. Исходя из судебных документов, ему грозит до четырех пожизненных заключений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
венесуэла
сша
прибалтика
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Читатели издания Baltijas Balss были поражены лицемерной позицией дипломатов стран Балтии и их невозмутимой реакцией на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.
"Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права", то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?", — отметил один из пользователей.
"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы
"А если этих собачонок так украдут?" — задался вопросом другой читатель.
"А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?" — высказался еще один комментатор.
"Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками". Все, что нужно знать, если всех этих лидеров помойки украдут", — подытожили пользователи.
В ночь на субботу в Каракасе раздались взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли мощные удары по столице Венесуэлы, после чего Мадуро с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле.
Генеральный прокурор США Памела Бонди отметила, что президент Венесуэлы вскоре будет привлечен к суду. Согласно информации кабельного канала NewsNation, это может произойти 5 января. Исходя из судебных документов, ему грозит до четырех пожизненных заключений.
На Западе раскрыли судьбу Украины после атаки США на Венесуэлу
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
