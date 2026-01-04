https://1prime.ru/20260104/maduro-866206942.html
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро - 04.01.2026, ПРАЙМ
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро
Читатели издания Baltijas Balss были поражены лицемерной позицией дипломатов стран Балтии и их невозмутимой реакцией на захват президента Венесуэлы Николаса... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T17:52+0300
2026-01-04T17:52+0300
2026-01-04T17:53+0300
венесуэла
мадуро
дональд трамп
сша
прибалтика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_48573b61dac791d0e3f2c8eef3addb82.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Читатели издания Baltijas Balss были поражены лицемерной позицией дипломатов стран Балтии и их невозмутимой реакцией на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. "Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права", то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?", — отметил один из пользователей."А если этих собачонок так украдут?" — задался вопросом другой читатель."А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?" — высказался еще один комментатор."Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками". Все, что нужно знать, если всех этих лидеров помойки украдут", — подытожили пользователи.В ночь на субботу в Каракасе раздались взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли мощные удары по столице Венесуэлы, после чего Мадуро с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле. Генеральный прокурор США Памела Бонди отметила, что президент Венесуэлы вскоре будет привлечен к суду. Согласно информации кабельного канала NewsNation, это может произойти 5 января. Исходя из судебных документов, ему грозит до четырех пожизненных заключений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260104/venesuela-866205904.html
https://1prime.ru/20260103/ukraina-866185325.html
венесуэла
сша
прибалтика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_40678ced82d81f64f728350b77d1b1d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, мадуро, дональд трамп, сша, прибалтика
ВЕНЕСУЭЛА, Мадуро, Дональд Трамп, США, Прибалтика
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ.
Читатели издания Baltijas Balss
были поражены лицемерной позицией дипломатов стран Балтии и их невозмутимой реакцией на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.
"Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права", то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?", — отметил один из пользователей.
"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы
"А если этих собачонок так украдут?" — задался вопросом другой читатель.
"А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?" — высказался еще один комментатор.
"Министры иностранных дел Латвии
и Эстонии
особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками". Все, что нужно знать, если всех этих лидеров помойки украдут", — подытожили пользователи.
В ночь на субботу в Каракасе раздались взрывы. Позже президент США Дональд Трамп
заявил, что Соединенные Штаты нанесли мощные удары по столице Венесуэлы
, после чего Мадуро
с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле.
Генеральный прокурор США Памела Бонди отметила, что президент Венесуэлы вскоре будет привлечен к суду. Согласно информации кабельного канала NewsNation, это может произойти 5 января. Исходя из судебных документов, ему грозит до четырех пожизненных заключений.
На Западе раскрыли судьбу Украины после атаки США на Венесуэлу Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>