Панамская Copa Airlines приостановила рейсы в Маракайбо и обратно - 04.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260104/marakajbo-866195201.html
Панамская Copa Airlines приостановила рейсы в Маракайбо и обратно
Панамская Copa Airlines приостановила рейсы в Маракайбо и обратно - 04.01.2026, ПРАЙМ
Панамская Copa Airlines приостановила рейсы в Маракайбо и обратно
Панамская авиакомпания Copa Airlines приостанавливает рейсы в венесуэльский Маракайбо и обратно до 6 января из-за закрытия в городе международного аэропорта... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T00:39+0300
2026-01-04T00:39+0300
МЕХИКО, 4 янв - ПРАЙМ. Панамская авиакомпания Copa Airlines приостанавливает рейсы в венесуэльский Маракайбо и обратно до 6 января из-за закрытия в городе международного аэропорта Ла-Чинита, следует из сообщения авиаперевозчика. "В связи с закрытием международного аэропорта Ла-Чинита в Маракайбо Copa Airlines временно приостанавливает свои рейсы из и в этот город до вторника, 6 января 2026 года", - говорится в заявлении компании, опубликованном радиостанцией Caracol. Авиакомпания ранее продлила приостановку рейсов в Каракас и обратно до 15 января из-за ситуации в международном аэропорту Майкетия. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
00:39 04.01.2026
 
Панамская Copa Airlines приостановила рейсы в Маракайбо и обратно

Панамская Copa Airlines приостановила рейсы в Маракайбо и обратно до 6 января

МЕХИКО, 4 янв - ПРАЙМ. Панамская авиакомпания Copa Airlines приостанавливает рейсы в венесуэльский Маракайбо и обратно до 6 января из-за закрытия в городе международного аэропорта Ла-Чинита, следует из сообщения авиаперевозчика.
"В связи с закрытием международного аэропорта Ла-Чинита в Маракайбо Copa Airlines временно приостанавливает свои рейсы из и в этот город до вторника, 6 января 2026 года", - говорится в заявлении компании, опубликованном радиостанцией Caracol.
Авиакомпания ранее продлила приостановку рейсов в Каракас и обратно до 15 января из-за ситуации в международном аэропорту Майкетия.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
 
