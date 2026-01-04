https://1prime.ru/20260104/merts-866203514.html
Заявление Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
2026-01-04T13:55+0300
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Нападение США на Венесуэлу проявило покорное вассальство европейских лидеров, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X."Ничего, кроме покорного вассальства. Правительственная элита стран ЕС не может даже пойти в пекарню, не спросив предварительно разрешения в Вашингтоне", — написала она.Так Дагделен прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для правовой оценки действий США нужно время.Немецкий эксперт назвала позорным такое повиновение глав европейских государств.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
