Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/merts-866203514.html
Заявление Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
Заявление Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии - 04.01.2026, ПРАЙМ
Заявление Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
Нападение США на Венесуэлу проявило покорное вассальство европейских лидеров, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T13:55+0300
2026-01-04T13:55+0300
мировая экономика
сша
венесуэла
фридрих мерц
дональд трамп
германия
мадуро
оон
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_ed147109ec2b42ee43ffff37408eb24b.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Нападение США на Венесуэлу проявило покорное вассальство европейских лидеров, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X."Ничего, кроме покорного вассальства. Правительственная элита стран ЕС не может даже пойти в пекарню, не спросив предварительно разрешения в Вашингтоне", — написала она.Так Дагделен прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для правовой оценки действий США нужно время.Немецкий эксперт назвала позорным такое повиновение глав европейских государств.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
https://1prime.ru/20260103/ssha-866182139.html
https://1prime.ru/20260103/odessa-866181722.html
сша
венесуэла
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1c39fba2cd49e91b5d720c389a388fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, венесуэла, фридрих мерц, дональд трамп, германия, мадуро, оон, мид, ес
Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ГЕРМАНИЯ, Мадуро, ООН, МИД, ЕС
13:55 04.01.2026
 
Заявление Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии

Дагделен: нападение США на Венесуэлу показала покорное вассальство глав ЕС

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Нападение США на Венесуэлу проявило покорное вассальство европейских лидеров, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
"Ничего, кроме покорного вассальства. Правительственная элита стран ЕС не может даже пойти в пекарню, не спросив предварительно разрешения в Вашингтоне", — написала она.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Вчера, 16:00
Так Дагделен прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для правовой оценки действий США нужно время.
Немецкий эксперт назвала позорным такое повиновение глав европейских государств.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Происходящее в Одессе вызвало переполох в США
Вчера, 15:38
 
Мировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАФридрих МерцДональд ТрампГЕРМАНИЯМадуроООНМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала