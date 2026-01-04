https://1prime.ru/20260104/metally-866040062.html

Не все золото, что блестит: как разделится рынок металлов в 2026 году

2026-01-04T05:05+0300

мнения аналитиков

промышленность

китай

втб

металлы

МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Рынок цветных и драгоценных металлов пережил в 2025 году впечатляющий взлет. Вслед за золотом, цена которого за два года увеличилась в 2,5 раза, во второй половине года резко подорожали серебро, платина и палладий — их рост за полугодие составил 100–150%. Осенью золото сбавило темп, обновив исторический максимум лишь в конце декабря, а последними к ралли подключились промышленные металлы: медь и алюминий, которые выросли скромнее — на 37% и 15% соответственно с начала года.Объяснений такому движению несколько. Первое — монетарная политика ФРС. Три снижения ставки в 2025 году и запуск программы покупки векселей в декабре ослабили доллар и усилили аппетит к рисковым активам. Второе — ротация инвесторов. Взлетевшее золото подтолкнуло капитал в альтернативы, такие как серебро и платина.Однако в 2026 году, вероятно, начнется фаза дифференциации. Спекулятивный спрос уступит место фундаментальным отраслевым факторам, и динамика металлов будет определяться балансом спроса и предложения в каждой конкретной нише.Драгоценные металлы: пора фиксировать прибыль?Золото, достигнув исторических максимумов, выглядит перегретым. Высокая цена уже снижает спрос со стороны ювелиров (44% рынка), а инвесторы (еще 25%) могут начать фиксировать прибыль. Увеличение предложения из-за роста добычи на фоне охлаждения спроса создает условия для коррекции. Однако трудно сказать, достигли ли цены максимума.Серебро достигло стоимости около $75 за унцию – рынок дефицитен, но цена сильно опережает справедливые оценки. Ключевым риском может стать изменение глобальных настроений – возможная пауза в смягчении политики ФРС может оказать давление на серебро.Платина представляется уязвимой — ее недавний рост мог следовать за динамикой цен на золото и аналогично золоту мог превысить справедливый уровень. Цены на этот металл уже превысили справедливый уровень на 2025-2026 годы и выглядят неустойчивыми.Палладий же, напротив, может получить поддержку от реального сектора. Ожидаемое ужесточение экологических норм, в частности внедрение стандарта China 7, может увеличить содержание металлов в автомобильных катализаторах и расширить дефицит на рынке палладия примерно на 4%. Низкие физические запасы создают технические предпосылки для роста.Промышленные металлы: фундамент для ростаЗдесь картина более определенная, особенно для меди. Глобальный рынок вступает в период структурного дефицита – нехватка в 2025 году оценивается в 2% от спроса, а к 2026 может достичь 3%. Причины — внеплановые остановки шахт, производственные сложности, истощение руды и хронический недостаток инвестиций в новую добычу. Параллельно спрос уверенно растет примерно на 6% в год глобально и на 9% в Китае, где драйвером являются масштабные инвестиции в электросети. Потенциал роста цен в ближайший год сохраняется.Алюминий тоже может получить поддержку от восстановления промышленного спроса, хотя его динамика будет более зависима от цен на энергию и темпов глобального роста. По нашим расчетам, рынок войдет в состояние дефицита около 1% уже в 2025 году, после чего этот дисбаланс будет нарастать, достигнув 5% к 2028 году. Спрос будет получать поддержку благодаря развитию альтернативной энергетики и электросетей в Китае.Анализировать фундаментально, выбирать точечно2026 год, вероятно, разделит судьбы металлов. Драгоценная группа, пережившая ажиотаж, может столкнуться с коррекцией, в частности золото и платина. Серебро и палладий имеют шансы удержаться на высоких уровнях благодаря структурному дефициту и смешанному спросу – как со стороны инвесторов, так и со стороны промышленности.Основные же возможности для роста смещаются в сторону промышленных металлов, особенно меди, где нарастающий дисбаланс спроса и предложения создает прочный фундамент для дальнейшего укрепления цен. При пересмотре портфеля стоит делать ставку не на общий тренд, а на конкретные фундаментальные истории.Мы полагаем, что цены на золото и платину могут попасть под давление, серебро и палладий имеют шансы остаться на высоких уровнях, в то время как цены на медь и алюминий могут ещё вырасти.Автор - инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев

китай

2026

Новости

ru-RU

мнения аналитиков, промышленность, китай, втб, металлы