Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах - 04.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
2026-01-04T12:52+0300
2026-01-04T12:52+0300
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Одиннадцать пострадавших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Республики Крым, состояние одного взрослого и одного ребенка тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, среди них пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе. "По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым остаются 11 пострадавших, среди них четверо детей. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Остальные - в состоянии средней степени тяжести. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - рассказал Кузнецов.
12:52 04.01.2026
 
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Одиннадцать пострадавших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Республики Крым, состояние одного взрослого и одного ребенка тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, среди них пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым остаются 11 пострадавших, среди них четверо детей. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Остальные - в состоянии средней степени тяжести. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - рассказал Кузнецов.
 
