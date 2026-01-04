https://1prime.ru/20260104/minzdrav-866201375.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

общество

здоровье

херсонская область

черное море

рф

владимир сальдо

всу

ск рф

минздрав

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Одиннадцать пострадавших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Республики Крым, состояние одного взрослого и одного ребенка тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, среди них пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе. "По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым остаются 11 пострадавших, среди них четверо детей. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Остальные - в состоянии средней степени тяжести. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - рассказал Кузнецов.

