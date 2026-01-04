Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/mvd-866206799.html
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам - 04.01.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам
Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T17:39+0300
2026-01-04T17:39+0300
общество
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093269_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_5fd1c5d2cb0f0a2c7e3f81c359cd8300.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут использовать для подбора пароля и кражи данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В управлении рассказали, что раскрытие некоторых данных, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию личности. "Нельзя передавать: Документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу "подтвердить личность" — прямой путь к краже", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также в ведомстве отметили, что нельзя предавать коды доступа - любые одноразовые пароли из смс- или push-уведомлений. "Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях. Это знание — сила против вас. Комбинации: ваше имя + дата рождения + телефон — уже достаточно, чтобы подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить на вас кредит", - добавили в ведомстве. Также в управлении напомнили главное правило - настоящие службы безопасности никогда не просят отправить код, фото документа или данные "для защиты".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093269_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_788e688a3f243ab6bbdfa69d655d2045.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, мвд
Общество , РОССИЯ, МВД
17:39 04.01.2026
 
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

МВД призвало россиян не сообщать незнакомцам паспортные данные и СНИЛС

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут использовать для подбора пароля и кражи данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В управлении рассказали, что раскрытие некоторых данных, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию личности.
"Нельзя передавать: Документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу "подтвердить личность" — прямой путь к краже", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также в ведомстве отметили, что нельзя предавать коды доступа - любые одноразовые пароли из смс- или push-уведомлений.
"Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях. Это знание — сила против вас. Комбинации: ваше имя + дата рождения + телефон — уже достаточно, чтобы подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить на вас кредит", - добавили в ведомстве.
Также в управлении напомнили главное правило - настоящие службы безопасности никогда не просят отправить код, фото документа или данные "для защиты".
 
ОбществоРОССИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала