https://1prime.ru/20260104/mvd-866206799.html

В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам - 04.01.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T17:39+0300

2026-01-04T17:39+0300

2026-01-04T17:39+0300

общество

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093269_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_5fd1c5d2cb0f0a2c7e3f81c359cd8300.jpg

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут использовать для подбора пароля и кражи данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В управлении рассказали, что раскрытие некоторых данных, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию личности. "Нельзя передавать: Документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу "подтвердить личность" — прямой путь к краже", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также в ведомстве отметили, что нельзя предавать коды доступа - любые одноразовые пароли из смс- или push-уведомлений. "Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях. Это знание — сила против вас. Комбинации: ваше имя + дата рождения + телефон — уже достаточно, чтобы подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить на вас кредит", - добавили в ведомстве. Также в управлении напомнили главное правило - настоящие службы безопасности никогда не просят отправить код, фото документа или данные "для защиты".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мвд