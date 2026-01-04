Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парагвай усилил контроль на границах, чтобы не допустить венесуэльцев - 04.01.2026, ПРАЙМ
Парагвай усилил контроль на границах, чтобы не допустить венесуэльцев
Парагвай усилил контроль на границах, чтобы не допустить венесуэльцев - 04.01.2026, ПРАЙМ
Парагвай усилил контроль на границах, чтобы не допустить венесуэльцев
Парагвай усиливает контроль на границах, чтобы не допустить въезд в страну венесуэльцев, связанных с правительством президента Николаса Мадуро, сообщила... | 04.01.2026, ПРАЙМ
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - ПРАЙМ. Парагвай усиливает контроль на границах, чтобы не допустить въезд в страну венесуэльцев, связанных с правительством президента Николаса Мадуро, сообщила миграционная служба страны. "Правительство Парагвая через миграционную службу приняло меры контроля и миграционной безопасности... в соответствии с действиями, предпринятыми другими странами региона", - говорится в сообщении. "Эти меры реализуются с целью не допустить въезда людей (связанных с Мадуро - ред)", - добавила служба. В субботу Аргентина запретила въезд в страну венесуэльским чиновникам, военным, бизнесменам, связанным с правительством Мадуро и находящимся под санкциями США. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Парагвай усилил контроль на границах, чтобы не допустить венесуэльцев

Парагвай усилил контроль на границах, чтобы не допустить въезд в страну венесуэльцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - ПРАЙМ. Парагвай усиливает контроль на границах, чтобы не допустить въезд в страну венесуэльцев, связанных с правительством президента Николаса Мадуро, сообщила миграционная служба страны.
"Правительство Парагвая через миграционную службу приняло меры контроля и миграционной безопасности... в соответствии с действиями, предпринятыми другими странами региона", - говорится в сообщении.
"Эти меры реализуются с целью не допустить въезда людей (связанных с Мадуро - ред)", - добавила служба.
В субботу Аргентина запретила въезд в страну венесуэльским чиновникам, военным, бизнесменам, связанным с правительством Мадуро и находящимся под санкциями США.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
 
