https://1prime.ru/20260104/pensiya-866074208.html
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости - 04.01.2026, ПРАЙМ
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
В 2026 году условия для назначения страховой пенсии по старости изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T02:02+0300
2026-01-04T02:02+0300
2026-01-04T02:02+0300
пенсии
индексация пенсий
выход на пенсию
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_249ebcd556527f7b4e3fc53bed23dc86.jpg
МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. В 2026 году условия для назначения страховой пенсии по старости изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Страховая пенсия состоит из двух частей — фиксированной выплаты и индивидуальной, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов и продолжительности рабочего стажа. Право на страховую пенсию появляется при минимальном стаже 15 лет и ИПК от 30.В 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. С этого года Социальный фонд России (СФР) будет назначать страховые пенсии по старости автоматически."В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", - рассказала она.С 1 января 2026 года в России прошла индексация: страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров выросли на 7,6%. Ориентировочно средняя пенсия по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц."Также с 1 апреля на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Эти выплаты получают, в частности, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и пострадавшие от радиационных катастроф", - напомнила Ивановская.Другие важные изменения:
https://1prime.ru/20251230/pensii-866048432.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_097aa4f9b8450ad439ed7b2ad8dbef50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, индексация пенсий, выход на пенсию, социальный фонд
Пенсии, индексация пенсий, выход на пенсию, Социальный фонд
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
Доцент Ивановская: с 2026 года пенсию по старости будут назначать автоматически
МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. В 2026 году условия для назначения страховой пенсии по старости изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
Эксперт объяснил, чью пенсию пересчитают в 2026 году
Страховая пенсия состоит из двух частей — фиксированной выплаты и индивидуальной, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов и продолжительности рабочего стажа. Право на страховую пенсию появляется при минимальном стаже 15 лет и ИПК от 30.
В 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. С этого года Социальный фонд России (СФР) будет назначать страховые пенсии по старости автоматически.
"В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", - рассказала она.
С 1 января 2026 года в России прошла индексация: страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров выросли на 7,6%. Ориентировочно средняя пенсия по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц.
"Также с 1 апреля на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Эти выплаты получают, в частности, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и пострадавшие от радиационных катастроф", - напомнила Ивановская.
- увеличатся фиксированные выплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы;
- сохранятся доплаты для пожилых людей, ухаживающих за нетрудоспособными родственниками (включая студентов-очников до 23 лет);
- вырастут пенсии военным пенсионерам.