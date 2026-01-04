Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости - 04.01.2026
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости - 04.01.2026, ПРАЙМ
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
В 2026 году условия для назначения страховой пенсии по старости изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового... | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. В 2026 году условия для назначения страховой пенсии по старости изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Страховая пенсия состоит из двух частей — фиксированной выплаты и индивидуальной, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов и продолжительности рабочего стажа. Право на страховую пенсию появляется при минимальном стаже 15 лет и ИПК от 30.В 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. С этого года Социальный фонд России (СФР) будет назначать страховые пенсии по старости автоматически."В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", - рассказала она.С 1 января 2026 года в России прошла индексация: страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров выросли на 7,6%. Ориентировочно средняя пенсия по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц."Также с 1 апреля на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Эти выплаты получают, в частности, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и пострадавшие от радиационных катастроф", - напомнила Ивановская.Другие важные изменения:
1920
1920
true
02:02 04.01.2026
 
Названы условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости

Доцент Ивановская: с 2026 года пенсию по старости будут назначать автоматически

МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. В 2026 году условия для назначения страховой пенсии по старости изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
Страховая пенсия состоит из двух частей — фиксированной выплаты и индивидуальной, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов и продолжительности рабочего стажа. Право на страховую пенсию появляется при минимальном стаже 15 лет и ИПК от 30.
В 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. С этого года Социальный фонд России (СФР) будет назначать страховые пенсии по старости автоматически.
"В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", - рассказала она.
С 1 января 2026 года в России прошла индексация: страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров выросли на 7,6%. Ориентировочно средняя пенсия по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц.
"Также с 1 апреля на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Эти выплаты получают, в частности, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и пострадавшие от радиационных катастроф", - напомнила Ивановская.
Другие важные изменения:
  • увеличатся фиксированные выплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы;
  • сохранятся доплаты для пожилых людей, ухаживающих за нетрудоспособными родственниками (включая студентов-очников до 23 лет);
  • вырастут пенсии военным пенсионерам.
 
Пенсиииндексация пенсийвыход на пенсиюСоциальный фонд
 
 
