В жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа
В жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа - 04.01.2026, ПРАЙМ
В жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, огонь охватил три квартиры, предварительно, пострадал человек, сообщает МЧС России. | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T15:46+0300
2026-01-04T15:46+0300
2026-01-04T15:46+0300
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Взрыв газа произошел в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, огонь охватил три квартиры, предварительно, пострадал человек, сообщает МЧС России. "В городе Первоуральске взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки. Всего огонь охватил три квартиры", - говорится в канале ведомства на платформе Max. По данным МЧС, пожарные спасли двух человек. Также пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал человек. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
