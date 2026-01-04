https://1prime.ru/20260104/pervouralsk-866205405.html

В жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа

В жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа - 04.01.2026, ПРАЙМ

В жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа

04.01.2026

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Взрыв газа произошел в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, огонь охватил три квартиры, предварительно, пострадал человек, сообщает МЧС России. "В городе Первоуральске взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки. Всего огонь охватил три квартиры", - говорится в канале ведомства на платформе Max. По данным МЧС, пожарные спасли двух человек. Также пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал человек. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

