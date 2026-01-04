"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурную фотографию с Трампом

https://1prime.ru/20260104/poster-866198222.html

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. После нападения США на Венесуэлу Белый дом разместил в соцсетях плакат с изображением Дональда Трампа, на котором использовано нецензурное выражение. На черно-белой фотографии изображен президент США Дональд Трамп. Там же размещена аббревиатура из четырех букв: FAFO. [Расшифровка этой аббревиатуры содержит ненормативную лексику. На русский цензурно ее можно перевести как "Будешь выделываться — огребешь"]. "Никаких игр. Будешь выделываться, огребешь", — сказано в сообщении на официальном аккаунте в соцсети X.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Позже появилась информация, что венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк.

