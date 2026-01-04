https://1prime.ru/20260104/professiya-866205640.html
Назван топ-5 популярных профессий в российской нефтегазовой отрасли
2026-01-04T16:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83845/53/838455398_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_bf857fd978d3e2e62f77e92f53575163.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Электромонтажник, сварщик и разнорабочий стали самыми популярными профессиями в российской нефтегазовой отрасли, а в топ-5 помимо них вошли машинист и слесарь, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Топ-5 позиций: электромонтажник, сварщик, разнорабочий, машинист, слесарь", - привели аналитики перечень популярных позиций среди профессий в нефтегазовой отрасли РФ. При этом в конце списка оказались секретарь-переводчик, начальник отдела маркетинга и эксперт направления организационного развития. Отмечается, что в нефтегазовой отрасли более 160 укрупненных профессиональных ролей. Аналитики указали, что в число самых распространенных обязанностей в разрезе профролей для технолога, геолога, механика, инженера-конструктора вошли выполнение ремонтных работ и производственного технического контроля, бурение, текущий и капитальный ремонт скважин, контроль качества, разработка проектной, технической и конструкторской документации, ведение отчетности.
https://cdnn.1prime.ru/img/83845/53/838455398_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_78af8cd35936e9e70e6517153965a69f.jpg
