Назван топ-5 популярных профессий в российской нефтегазовой отрасли - 04.01.2026
Назван топ-5 популярных профессий в российской нефтегазовой отрасли
Назван топ-5 популярных профессий в российской нефтегазовой отрасли - 04.01.2026, ПРАЙМ
Назван топ-5 популярных профессий в российской нефтегазовой отрасли
Электромонтажник, сварщик и разнорабочий стали самыми популярными профессиями в российской нефтегазовой отрасли, а в топ-5 помимо них вошли машинист и слесарь,... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T16:10+0300
2026-01-04T16:10+0300
2026
16:10 04.01.2026
 
Назван топ-5 популярных профессий в российской нефтегазовой отрасли

Электромонтажник и сварщик стали самыми популярными профессиями в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Электромонтажник, сварщик и разнорабочий стали самыми популярными профессиями в российской нефтегазовой отрасли, а в топ-5 помимо них вошли машинист и слесарь, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Топ-5 позиций: электромонтажник, сварщик, разнорабочий, машинист, слесарь", - привели аналитики перечень популярных позиций среди профессий в нефтегазовой отрасли РФ.
При этом в конце списка оказались секретарь-переводчик, начальник отдела маркетинга и эксперт направления организационного развития.
Отмечается, что в нефтегазовой отрасли более 160 укрупненных профессиональных ролей.
Аналитики указали, что в число самых распространенных обязанностей в разрезе профролей для технолога, геолога, механика, инженера-конструктора вошли выполнение ремонтных работ и производственного технического контроля, бурение, текущий и капитальный ремонт скважин, контроль качества, разработка проектной, технической и конструкторской документации, ведение отчетности.
 
РФ
 
 
