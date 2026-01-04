Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фильм "Простоквашино" уже заработал более миллиарда рублей - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/prostokvashino-866204023.html
Фильм "Простоквашино" уже заработал более миллиарда рублей
Фильм "Простоквашино" уже заработал более миллиарда рублей - 04.01.2026, ПРАЙМ
Фильм "Простоквашино" уже заработал более миллиарда рублей
Российский фильм "Простоквашино" за четыре дня кинопроката преодолел рубеж миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T14:17+0300
2026-01-04T14:17+0300
бизнес
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/56/836465673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ba3f0be63ed92c15b8072d08e252bfd.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Российский фильм "Простоквашино" за четыре дня кинопроката преодолел рубеж миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января. "Общие сборы - 1 000 892 709 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/56/836465673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38e2e7b7c1429f0e1c458963b059542f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии
Бизнес, Технологии
14:17 04.01.2026
 
Фильм "Простоквашино" уже заработал более миллиарда рублей

Фильм "Простоквашино" за четыре дня кинопроката преодолел рубеж миллиарда рублей

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинотеатр
Кинотеатр - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Кинотеатр. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Российский фильм "Простоквашино" за четыре дня кинопроката преодолел рубеж миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января.
"Общие сборы - 1 000 892 709 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.
 
БизнесТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала