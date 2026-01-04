https://1prime.ru/20260104/prostokvashino-866204023.html
Фильм "Простоквашино" уже заработал более миллиарда рублей
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Российский фильм "Простоквашино" за четыре дня кинопроката преодолел рубеж миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января. "Общие сборы - 1 000 892 709 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.
