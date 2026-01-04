Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/rossija-866196453.html
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году - 04.01.2026, ПРАЙМ
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости. | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T03:42+0300
2026-01-04T03:42+0300
здоровье
общество
михаил мишустин
минздрав
минздрав рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866196453.jpg?1767487375
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости. Согласно документу, Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность "врач по медицине здорового долголетия". Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , михаил мишустин, минздрав, минздрав рф
Здоровье, Общество , Михаил Мишустин, Минздрав, Минздрав РФ
03:42 04.01.2026
 
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году

В России появится должность врача по здоровому долголетию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность "врач по медицине здорового долголетия".
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.
 
ЗдоровьеОбществоМихаил МишустинМинздравМинздрав РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала