МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости. Согласно документу, Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность "врач по медицине здорового долголетия". Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.

