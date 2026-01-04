https://1prime.ru/20260104/rossija-866196453.html
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность "врач по медицине здорового долголетия".
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.
