https://1prime.ru/20260104/rossija-866199345.html

Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов

Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов - 04.01.2026, ПРАЙМ

Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов

Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T07:37+0300

2026-01-04T07:37+0300

2026-01-04T07:37+0300

бизнес

россия

экономика

рф

персидский залив

индия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866199345.jpg?1767501477

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В целом год позитивный. Выйдем на цифры в 5,4-5,5 миллиона въездных туристических поездок, то есть рост есть по сравнению с предыдущим годом", - сказал Кондратьев. Из общего потока иностранных туристов в Россию в 2025 году, по его словам, "30% приходится на китайцев". "На втором месте страны Персидского залива. Индия, Турция, европейские страны тоже в топе, в первую очередь, Германия", - пояснил глава департамента. По его словам, задача на 2026 год - выйти на приезд 6,5 миллионов иностранных туристов в Россию. Это укладывается в цель по достижению въезда 16 миллионов иностранных туристов в Россию и утроению экспорта туристических услуг к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин, заключил Кондратьев.

рф

персидский залив

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, персидский залив, индия, владимир путин