Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов - 04.01.2026
https://1prime.ru/20260104/rossija-866199345.html
Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов
Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов - 04.01.2026, ПРАЙМ
Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов
Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T07:37+0300
2026-01-04T07:37+0300
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В целом год позитивный. Выйдем на цифры в 5,4-5,5 миллиона въездных туристических поездок, то есть рост есть по сравнению с предыдущим годом", - сказал Кондратьев. Из общего потока иностранных туристов в Россию в 2025 году, по его словам, "30% приходится на китайцев". "На втором месте страны Персидского залива. Индия, Турция, европейские страны тоже в топе, в первую очередь, Германия", - пояснил глава департамента. По его словам, задача на 2026 год - выйти на приезд 6,5 миллионов иностранных туристов в Россию. Это укладывается в цель по достижению въезда 16 миллионов иностранных туристов в Россию и утроению экспорта туристических услуг к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин, заключил Кондратьев.
07:37 04.01.2026
 
Россия в 2025 году посетила 5,5 миллиона иностранных туристов

МЭР: Россию в 2025 году посетили 5,5 миллиона иностранных туристов

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В целом год позитивный. Выйдем на цифры в 5,4-5,5 миллиона въездных туристических поездок, то есть рост есть по сравнению с предыдущим годом", - сказал Кондратьев.
Из общего потока иностранных туристов в Россию в 2025 году, по его словам, "30% приходится на китайцев". "На втором месте страны Персидского залива. Индия, Турция, европейские страны тоже в топе, в первую очередь, Германия", - пояснил глава департамента.
По его словам, задача на 2026 год - выйти на приезд 6,5 миллионов иностранных туристов в Россию.
Это укладывается в цель по достижению въезда 16 миллионов иностранных туристов в Россию и утроению экспорта туристических услуг к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин, заключил Кондратьев.
 
