Самый часто летающий пассажир S7 в 2025 году пролетел 430 тысяч километров
Самый часто летающий пассажир S7 в 2025 году пролетел 430 тысяч километров - 04.01.2026, ПРАЙМ
Самый часто летающий пассажир S7 в 2025 году пролетел 430 тысяч километров
04.01.2026
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Самый часто летающий пассажир авиакомпании S7 ("Сибирь") в минувшем году пролетел рейсами перевозчика 430 тысяч километров, что превышает расстояние от Земли до Луны, рассказали РИА Новости в S7.
"430 тысяч километров", - ответили в авиакомпании на вопрос о расстоянии, которое пролетел их самый часто летающий пассажир в 2025 году.
Среднее расстояние между Землей и Луной составляет примерно 384 тысячи километров, а длина земного экватора - 40 075 километров. Таким образом, пассажир S7 за год пролетел расстояние, превышающее полет на Луну и один облет Земли по экватору суммарно.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
