Самый часто летающий пассажир S7 в 2025 году пролетел 430 тысяч километров

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Самый часто летающий пассажир авиакомпании S7 ("Сибирь") в минувшем году пролетел рейсами перевозчика 430 тысяч километров, что превышает расстояние от Земли до Луны, рассказали РИА Новости в S7. "430 тысяч километров", - ответили в авиакомпании на вопрос о расстоянии, которое пролетел их самый часто летающий пассажир в 2025 году. Среднее расстояние между Землей и Луной составляет примерно 384 тысячи километров, а длина земного экватора - 40 075 километров. Таким образом, пассажир S7 за год пролетел расстояние, превышающее полет на Луну и один облет Земли по экватору суммарно. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

