Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт - 04.01.2026, ПРАЙМ
Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт
Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт
2026-01-04T13:18+0300
2026-01-04T13:18+0300
мировая экономика
россия
австрия
европа
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС, что стало бы импульсом к развитию делового потенциала этих стран, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер. "Сейчас Австрия могла бы, например, создать торговую платформу между странами Европы и странами БРИКС, ведь Россия является ближайшим участником БРИКС к Австрии. И это могло бы быть воспринято всеми как развитие огромного делового потенциала, а не как нарушение санкций", - сказал он. По его мнению, Австрия является логичным местом для создания торговых платформ между БРИКС и Европой из-за её политики нейтралитета.
австрия
европа
1920
1920
true
мировая экономика, россия, австрия, европа
Мировая экономика, РОССИЯ, АВСТРИЯ, ЕВРОПА
13:18 04.01.2026
 
Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт

Сакулер: Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС, что стало бы импульсом к развитию делового потенциала этих стран, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер.
"Сейчас Австрия могла бы, например, создать торговую платформу между странами Европы и странами БРИКС, ведь Россия является ближайшим участником БРИКС к Австрии. И это могло бы быть воспринято всеми как развитие огромного делового потенциала, а не как нарушение санкций", - сказал он.
По его мнению, Австрия является логичным местом для создания торговых платформ между БРИКС и Европой из-за её политики нейтралитета.
 
Мировая экономикаРОССИЯАВСТРИЯЕВРОПА
 
 
