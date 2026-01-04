https://1prime.ru/20260104/sakuler-866203373.html

Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт

мировая экономика

россия

австрия

европа

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС, что стало бы импульсом к развитию делового потенциала этих стран, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер. "Сейчас Австрия могла бы, например, создать торговую платформу между странами Европы и странами БРИКС, ведь Россия является ближайшим участником БРИКС к Австрии. И это могло бы быть воспринято всеми как развитие огромного делового потенциала, а не как нарушение санкций", - сказал он. По его мнению, Австрия является логичным местом для создания торговых платформ между БРИКС и Европой из-за её политики нейтралитета.

