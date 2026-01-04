https://1prime.ru/20260104/sakuler-866203373.html
Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт
Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт - 04.01.2026, ПРАЙМ
Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт
Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС, что стало бы импульсом к развитию делового потенциала этих стран, заявил в интервью... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T13:18+0300
2026-01-04T13:18+0300
2026-01-04T13:18+0300
мировая экономика
россия
австрия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС, что стало бы импульсом к развитию делового потенциала этих стран, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер. "Сейчас Австрия могла бы, например, создать торговую платформу между странами Европы и странами БРИКС, ведь Россия является ближайшим участником БРИКС к Австрии. И это могло бы быть воспринято всеми как развитие огромного делового потенциала, а не как нарушение санкций", - сказал он. По его мнению, Австрия является логичным местом для создания торговых платформ между БРИКС и Европой из-за её политики нейтралитета.
австрия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, австрия, европа
Мировая экономика, РОССИЯ, АВСТРИЯ, ЕВРОПА
Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС, считает эксперт
Сакулер: Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС