Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/sberbank-866196381.html
В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами
В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами
Применение искусственного интеллекта хакерами вышло за пределы экспериментальных сценариев, в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ, заявил в... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T03:27+0300
2026-01-04T03:27+0300
технологии
банки
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866196381.jpg?1767486469
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта хакерами вышло за пределы экспериментальных сценариев, в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Атаки с использованием ИИ вышли за пределы экспериментальных сценариев и нашли реальное применение - в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ", - считает он. Кузнецов отметил, что ИИ стал катализатором, оказавшим влияние на динамику изменения ландшафта киберугроз и значительно усилившим наступательные возможности злоумышленников. Ранее в интервью РИА Новости Кузнецов отмечал, что ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, финансы, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
03:27 04.01.2026
 
В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: в 2026 году в 85% кибератак будет задействован ИИ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта хакерами вышло за пределы экспериментальных сценариев, в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Атаки с использованием ИИ вышли за пределы экспериментальных сценариев и нашли реальное применение - в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ", - считает он.
Кузнецов отметил, что ИИ стал катализатором, оказавшим влияние на динамику изменения ландшафта киберугроз и значительно усилившим наступательные возможности злоумышленников.
Ранее в интервью РИА Новости Кузнецов отмечал, что ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков.
 
ТехнологииБанкиФинансыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала