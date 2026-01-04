https://1prime.ru/20260104/sberbank-866196381.html

В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами

В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами - 04.01.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами

Применение искусственного интеллекта хакерами вышло за пределы экспериментальных сценариев, в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ, заявил в... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T03:27+0300

2026-01-04T03:27+0300

2026-01-04T03:27+0300

технологии

банки

финансы

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866196381.jpg?1767486469

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта хакерами вышло за пределы экспериментальных сценариев, в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Атаки с использованием ИИ вышли за пределы экспериментальных сценариев и нашли реальное применение - в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ", - считает он. Кузнецов отметил, что ИИ стал катализатором, оказавшим влияние на динамику изменения ландшафта киберугроз и значительно усилившим наступательные возможности злоумышленников. Ранее в интервью РИА Новости Кузнецов отмечал, что ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, сбербанк