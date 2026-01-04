https://1prime.ru/20260104/sberbank-866196381.html
В Сбербанке рассказали о применении ИИ хакерами
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта хакерами вышло за пределы экспериментальных сценариев, в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Атаки с использованием ИИ вышли за пределы экспериментальных сценариев и нашли реальное применение - в 2026 году в 85% кибератак в мире будет задействован ИИ", - считает он.
Кузнецов отметил, что ИИ стал катализатором, оказавшим влияние на динамику изменения ландшафта киберугроз и значительно усилившим наступательные возможности злоумышленников.
Ранее в интервью РИА Новости Кузнецов отмечал, что ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков.
