В США увидели преимущество России от нападения Трампа на Венесуэлу

Россия завершит свою специальную военную операцию на своих условиях, пока президент США Дональд Трамп будет сосредоточен на Венесуэле, отметил бывший... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T06:45+0300

2026-01-04T06:45+0300

2026-01-04T06:53+0300

венесуэла

украина

дональд трамп

николас мадуро

дуглас макгрегор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967302_0:166:2436:1536_1920x0_80_0_0_2d057d8dbc58c49c5a481d897ac5494d.jpg

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Россия завершит свою специальную военную операцию на своих условиях, пока президент США Дональд Трамп будет сосредоточен на Венесуэле, отметил бывший американский полковник Дуглас МакГрегор в статье для журнала Responsible Statecraft. "Фактически, администрация Трампа, скорее всего, тихо откажется от этих усилий (по урегулированию конфликта на Украине. — Прим. Ред.), в то время как Москва полностью сосредоточится на прекращении войны на Украине на своих собственных условиях", — пояснил он. При этом эксперт отметил, что захват президента Венесуэлы может помочь Трампу отвлечь внимание мировой общественности от неудачных попыток навязать России западные условия завершения украинского конфликта.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Позже появилась информация, что венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк.

2026

венесуэла, украина, дональд трамп, николас мадуро, дуглас макгрегор