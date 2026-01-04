Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США увидели преимущество России от нападения Трампа на Венесуэлу - 04.01.2026, ПРАЙМ
В США увидели преимущество России от нападения Трампа на Венесуэлу
В США увидели преимущество России от нападения Трампа на Венесуэлу
Россия завершит свою специальную военную операцию на своих условиях, пока президент США Дональд Трамп будет сосредоточен на Венесуэле, отметил бывший... | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Россия завершит свою специальную военную операцию на своих условиях, пока президент США Дональд Трамп будет сосредоточен на Венесуэле, отметил бывший американский полковник Дуглас МакГрегор в статье для журнала Responsible Statecraft. "Фактически, администрация Трампа, скорее всего, тихо откажется от этих усилий (по урегулированию конфликта на Украине. — Прим. Ред.), в то время как Москва полностью сосредоточится на прекращении войны на Украине на своих собственных условиях", — пояснил он. При этом эксперт отметил, что захват президента Венесуэлы может помочь Трампу отвлечь внимание мировой общественности от неудачных попыток навязать России западные условия завершения украинского конфликта.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Позже появилась информация, что венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк.
06:45 04.01.2026 (обновлено: 06:53 04.01.2026)
 
В США увидели преимущество России от нападения Трампа на Венесуэлу

Полковник Макгрегор: Россия завершит СВО на своих условиях, пока Трамп занят Венесуэлой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
