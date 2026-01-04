Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число погибших при теракте в Херсонской области выросло до 29 человек - 04.01.2026, ПРАЙМ
Число погибших при теракте в Херсонской области выросло до 29 человек
Число погибших при теракте в Херсонской области выросло до 29 человек - 04.01.2026, ПРАЙМ
Число погибших при теракте в Херсонской области выросло до 29 человек
Число погибших из-за теракта в селе Хорлы в Херсонской области достигло 29, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек, сообщила РИА... | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Число погибших из-за теракта в селе Хорлы в Херсонской области достигло 29, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, среди них пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе. "В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии", - сказала Петренко. Петренко подчеркнула, что для идентификации жертв теракта проводятся генетические экспертизы. Следователи уже установили личности 12 погибших. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов, устанавливаются их тип и место производства. Следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА. Представитель СК уточнила, что следствием назначено 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Также проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней. "Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание", - заключила Петренко.
12:51 04.01.2026
 
Число погибших при теракте в Херсонской области выросло до 29 человек

СК: число погибших из-за теракта в Хорлах достигло 29, в том числе двое детей

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Число погибших из-за теракта в селе Хорлы в Херсонской области достигло 29, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, среди них пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
"В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии", - сказала Петренко.
Петренко подчеркнула, что для идентификации жертв теракта проводятся генетические экспертизы. Следователи уже установили личности 12 погибших.
Кроме того, на месте происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов, устанавливаются их тип и место производства. Следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА.
Представитель СК уточнила, что следствием назначено 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Также проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней.
"Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание", - заключила Петренко.
 
Заголовок открываемого материала