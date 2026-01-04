https://1prime.ru/20260104/sostav-866198846.html
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Младший офицерский состав 3-й бригады ВСУ самовольно оставляет часть в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Помимо случаев дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3-й отдельной тяжелой механизированной бригаде отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
