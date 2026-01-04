https://1prime.ru/20260104/spg-866207289.html
Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубов СПГ в сутки
Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубов СПГ в сутки - 04.01.2026, ПРАЙМ
Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубов СПГ в сутки
Европа в первые дни января импортирует почти по 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что чуть ниже среднего показателя декабря,... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T18:26+0300
2026-01-04T18:26+0300
2026-01-04T18:26+0300
экономика
газ
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европа в первые дни января импортирует почти по 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что чуть ниже среднего показателя декабря, подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 миллионов кубометров, а на следующий день приблизились к 396 миллионам кубометров. Показатель в декабре составил в среднем 411 миллионов кубометров в сутки (больше на 4,6% и 3,8% соответственно). Импорт в декабре 2025 года составил 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года, на 21,5% – декабря 2024 года. Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
https://1prime.ru/20260101/ice-866133094.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа
Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубов СПГ в сутки
GIE: Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубометров СПГ в сутки
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европа в первые дни января импортирует почти по 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что чуть ниже среднего показателя декабря, подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 миллионов кубометров, а на следующий день приблизились к 396 миллионам кубометров. Показатель в декабре составил в среднем 411 миллионов кубометров в сутки (больше на 4,6% и 3,8% соответственно).
Импорт в декабре 2025 года составил 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года, на 21,5% – декабря 2024 года.
Европа
по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
Цены на газ в Европе по итогам года выросли почти на девять процентов