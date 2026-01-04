Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубов СПГ в сутки - 04.01.2026
Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубов СПГ в сутки
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европа в первые дни января импортирует почти по 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что чуть ниже среднего показателя декабря, подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 миллионов кубометров, а на следующий день приблизились к 396 миллионам кубометров. Показатель в декабре составил в среднем 411 миллионов кубометров в сутки (больше на 4,6% и 3,8% соответственно). Импорт в декабре 2025 года составил 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года, на 21,5% – декабря 2024 года. Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
2026
1920
1920
true
18:26 04.01.2026
 
Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубов СПГ в сутки

GIE: Европа в первые дни января импортирует по 400 миллионов кубометров СПГ в сутки

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европа в первые дни января импортирует почти по 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что чуть ниже среднего показателя декабря, подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 миллионов кубометров, а на следующий день приблизились к 396 миллионам кубометров. Показатель в декабре составил в среднем 411 миллионов кубометров в сутки (больше на 4,6% и 3,8% соответственно).
Импорт в декабре 2025 года составил 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года, на 21,5% – декабря 2024 года.
Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
