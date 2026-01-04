https://1prime.ru/20260104/ssha-866194988.html
США ввели ограничения на полеты над Карибским регионом и Венесуэлой
2026-01-04T00:18+0300
2026-01-04T00:18+0300
2026-01-04T00:18+0300
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов в субботу ввело ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом и Венесуэлой на фоне военных действий Штатов в Венесуэле.
В субботу телеканал Fox News сообщал, что авиавласти США запретили коммерческие полеты американским самолетам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за продолжающейся военной активности. Позднее телеканал NBC со ссылкой на заявления авиакомпаний сообщал, что ряд авиаперевозчиков отменяет рейсы в регион Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.
"Ранее сегодня утром (в субботу - ред.) в рамках поддержки министерства обороны Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом и Венесуэлой для обеспечения безопасности пассажиров", - говорится в сообщении министра в соцсети X.
Даффи добавил, что ограничения на полеты будут сняты, как только появятся соответствующие условия для этого.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
