"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки

"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки - 04.01.2026, ПРАЙМ

"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки

04.01.2026

МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп должен был сосредоточиться на аресте Владимира Зеленского, а не на похищении лидера Венесуэлы, Николаса Мадуро. "Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?" — задался вопросом он. Депутат отметил, что поступки Трампа вызвали вопрос: почему не было предпринято действий для ареста Зеленского или бывшего президента Украины Петра Порошенко*. "Эта позиция мне абсолютно понятна и, по сути, на сто процентов оправдана", — заключил Дмитрук. 3 января Дональд Трамп объявил, что США провели масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что в операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force. Венесуэльские власти заявили, что не знают, где находится Мадуро, и требуют доказательств того, что он жив. Позже Трамп опубликовал фотографию, утверждая, что она показывает Мадуро на борту американского судна. Некоторые конгрессмены в США назвали операцию незаконной, хотя администрация настаивает на том, что Мадуро будет предан суду. МИД Венесуэлы заявил о намерении обратиться в международные организации из-за действий США и запрашивает срочное заседание Совета Безопасности ООН. МИД России выразил поддержку Венесуэле, заявив о крайнем беспокойстве в связи с насильственным удалением Мадуро и его супруги из страны в ходе агрессивных действий США. Российское ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также избегать дальнейшей эскалации ситуации.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

