"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки - 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки
"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки - 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп должен был сосредоточиться на аресте Владимира Зеленского,... | 04.01.2026
2026-01-04T05:01+0300
2026-01-04T05:01+0300
общество
мировая экономика
сша
венесуэла
украина
николас мадуро
дональд трамп
владимир зеленский
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп должен был сосредоточиться на аресте Владимира Зеленского, а не на похищении лидера Венесуэлы, Николаса Мадуро. "Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?" — задался вопросом он. Депутат отметил, что поступки Трампа вызвали вопрос: почему не было предпринято действий для ареста Зеленского или бывшего президента Украины Петра Порошенко*. "Эта позиция мне абсолютно понятна и, по сути, на сто процентов оправдана", — заключил Дмитрук. 3 января Дональд Трамп объявил, что США провели масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что в операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force. Венесуэльские власти заявили, что не знают, где находится Мадуро, и требуют доказательств того, что он жив. Позже Трамп опубликовал фотографию, утверждая, что она показывает Мадуро на борту американского судна. Некоторые конгрессмены в США назвали операцию незаконной, хотя администрация настаивает на том, что Мадуро будет предан суду. МИД Венесуэлы заявил о намерении обратиться в международные организации из-за действий США и запрашивает срочное заседание Совета Безопасности ООН. МИД России выразил поддержку Венесуэле, заявив о крайнем беспокойстве в связи с насильственным удалением Мадуро и его супруги из страны в ходе агрессивных действий США. Российское ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также избегать дальнейшей эскалации ситуации.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://1prime.ru/20260103/ssha-866190025.html
https://1prime.ru/20260103/ssha-866189088.html
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866178839.html
сша
венесуэла
украина
общество , мировая экономика, сша, венесуэла, украина, николас мадуро, дональд трамп, владимир зеленский, оон, мид
Общество , Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, УКРАИНА, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, МИД
05:01 04.01.2026
 
"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки

Депутат Рады Дмитрук: Трампу вместо Мадуро должен взять под арест Зеленского

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп должен был сосредоточиться на аресте Владимира Зеленского, а не на похищении лидера Венесуэлы, Николаса Мадуро.
"Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?" — задался вопросом он.
Депутат отметил, что поступки Трампа вызвали вопрос: почему не было предпринято действий для ареста Зеленского или бывшего президента Украины Петра Порошенко*.
США хотят прекращения конфликта на Украине, заявил Трамп
Вчера, 21:26
США хотят прекращения конфликта на Украине, заявил Трамп
Вчера, 21:26
"Эта позиция мне абсолютно понятна и, по сути, на сто процентов оправдана", — заключил Дмитрук.
3 января Дональд Трамп объявил, что США провели масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что в операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force.
Венесуэльские власти заявили, что не знают, где находится Мадуро, и требуют доказательств того, что он жив. Позже Трамп опубликовал фотографию, утверждая, что она показывает Мадуро на борту американского судна.
США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп
Вчера, 20:07
США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп
Вчера, 20:07
Некоторые конгрессмены в США назвали операцию незаконной, хотя администрация настаивает на том, что Мадуро будет предан суду. МИД Венесуэлы заявил о намерении обратиться в международные организации из-за действий США и запрашивает срочное заседание Совета Безопасности ООН.
МИД России выразил поддержку Венесуэле, заявив о крайнем беспокойстве в связи с насильственным удалением Мадуро и его супруги из страны в ходе агрессивных действий США. Российское ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также избегать дальнейшей эскалации ситуации.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
США успешно нанесли удар по Венесуэле, заявил Трамп
Вчера, 14:46
США успешно нанесли удар по Венесуэле, заявил Трамп
Вчера, 14:46
 
ОбществоМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАУКРАИНАНиколас МадуроДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНМИД
 
 
