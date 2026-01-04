https://1prime.ru/20260104/ssha-866197238.html
Аналитик: почти все изделия из кожи в США производятся за рубежом
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Почти все изделия из кожи, продаваемые в США, производятся за рубежом, и исправить это в обозримой перспективе не удастся из-за нехватки производственных мощностей, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
"В целом, сегодня почти 97% продаваемых в Штатах обуви, верхней одежды и аксессуаров производятся за рубежом... Вариант перехода американцев на производящиеся внутри кожаные, текстильные и прочие товары тоже нереален в силу масштабов производственных возможностей", - отметил аналитик.
По оценкам Yale Budget Lab, цены на кожаные изделия в США останутся повышенными более чем на 20% как минимум в течение ближайших двух лет. Мировые производители кожаных изделий отмечают, что индустрия превратилась в хаос из-за импортных пошлин, введенных США в отношении ряда стран.
Так, американское кожевенное производство преимущественно сосредоточено в тех странах, где стоимость рабочей силы ниже, чем в самих Штатах. Прежде всего, это Китай, Вьетнам, Камбоджа, Бангладеш и Индия, объяснил эксперт.
Поэтому компании, которые пытаются завести товары на американский рынок, в условиях возросших пошлин сталкиваются с ощутимой искусственной наценкой. Это ведет к удорожанию зарубежной продукции в Штатах, в особенности изделий из кожи.
"В дальнейшем таможенные барьеры будут, как и сейчас, бить по маржинальности компаний, а со временем, если история с пошлинами затянется, то во всё большей степени по ценам и кошелькам граждан", - прогнозирует Лысенко.
