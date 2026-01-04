Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали о знаке Киеву от Трампа - 04.01.2026
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали о знаке Киеву от Трампа
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали о знаке Киеву от Трампа - 04.01.2026, ПРАЙМ
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали о знаке Киеву от Трампа
Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что операция США против венесуэльского президента Николаса Мадуро стала важным предупреждением для Киева. | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что операция США против венесуэльского президента Николаса Мадуро стала важным предупреждением для Киева. "Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте", — отметил в беседе с газетой украинский военный. Берлинская газета предполагает, что часть украинцев считает, что после действий в Венесуэле США потеряли интерес к разрешению конфликта на Украине, сместив акцент на события в Америке. "Однако такой взгляд был бы слишком узким, поскольку он упускает из виду Дональда Трампа, который всегда рассчитывает издержки и выгоды власти", — заключает автор материала. 3 января Дональд Трамп объявил о проведении массированной операции в Венесуэле, в результате которой венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в столице Каракас, утверждая, что в операции участвовал элитный отряд Delta Force. Власти Венесуэлы объявили, что не имеют информации о местонахождении Мадуро и потребовали доказательств, что он находится в безопасности. Позднее Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его словам, Мадуро запечатлён на борту американского корабля. Некоторые члены Конгресса в США оценили операцию как незаконную, однако представители администрации уверены, что Мадуро будет привлечен к суду. Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило о намерении обратиться в международные организации касательно действий США и запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН. МИД России выразило свою солидарность с венесуэльским народом. Москва подчеркнула, что крайне обеспокоена сообщениями о том, что Мадуро и его жена были насильно вывезены из страны в результате агрессивных действий США. Российское министерство призвало освободить Мадуро и его супругу, а также предотвратить дальнейшее обострение ситуации вокруг Венесуэлы.
05:31 04.01.2026
 
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали о знаке Киеву от Трампа

BZ: США направили важный сигнал Киеву, организовав операцию в Каракасе

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что операция США против венесуэльского президента Николаса Мадуро стала важным предупреждением для Киева.
"Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте", — отметил в беседе с газетой украинский военный.
Берлинская газета предполагает, что часть украинцев считает, что после действий в Венесуэле США потеряли интерес к разрешению конфликта на Украине, сместив акцент на события в Америке.
"Однако такой взгляд был бы слишком узким, поскольку он упускает из виду Дональда Трампа, который всегда рассчитывает издержки и выгоды власти", — заключает автор материала.
3 января Дональд Трамп объявил о проведении массированной операции в Венесуэле, в результате которой венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в столице Каракас, утверждая, что в операции участвовал элитный отряд Delta Force.
Власти Венесуэлы объявили, что не имеют информации о местонахождении Мадуро и потребовали доказательств, что он находится в безопасности. Позднее Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его словам, Мадуро запечатлён на борту американского корабля.
Некоторые члены Конгресса в США оценили операцию как незаконную, однако представители администрации уверены, что Мадуро будет привлечен к суду. Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило о намерении обратиться в международные организации касательно действий США и запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
МИД России выразило свою солидарность с венесуэльским народом. Москва подчеркнула, что крайне обеспокоена сообщениями о том, что Мадуро и его жена были насильно вывезены из страны в результате агрессивных действий США. Российское министерство призвало освободить Мадуро и его супругу, а также предотвратить дальнейшее обострение ситуации вокруг Венесуэлы.
