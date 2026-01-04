Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сделайте завещание": в Киеве сделали резкое заявление после атаки Трампа
МОСКВА, 4 января — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро усложнили положение лидеров Европейского Союза перед Россией, считает экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Это не просто удар по имиджу, а катастрофа для европейцев. Они ведь сколько лет уже обвиняют Россию во всех грехах, а здесь Трамп похитил Мадуро, напал на чужую страну, а они молчат как рыбы. Сказать-то нечего", — пояснил он. Соскин утверждает, что действия Трампа в Венесуэле направлены исключительно на американскую выгоду, без учета интересов Европы, уставшей от конфликта на Украине. "Сделайте завещание, ведь теперь вам в Европе придется спонсировать Украину, пока Трамп не наведет порядок в Венесуэле", — добавил он с иронией. 3 января президент США Дональд Трамп объявил о мощной атаке на Венесуэлу, в ходе которой венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны. Согласно сообщениям СМИ, в Каракасе произошли взрывы, утверждается, что операцию провела элитная группа Delta Force. Венесуэльские власти заявили, что у них нет информации о местонахождении Мадуро и попросили предоставить доказательства его безопасности. Позже Трамп опубликовал снимок, утверждая, что Мадуро на борту американского корабля. Сообщалось также о доставке венесуэльского лидера в Нью-Йорк для содержания под стражей. Некоторые члены Конгресса США обвинили операцию в незаконности, но представители администрации заверили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о планах апеллировать к международным организациям по поводу действий Вашингтона и запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Министерство иностранных дел России выразило поддержку венесуэльскому народу. Москва выразила серьёзную обеспокоенность сообщениями о насильственном вывозе Мадуро с супругой из страны в результате американских действий. Российские власти призвали освободить Мадуро и его жену, а также предотвратить дальнейшее обострение напряжённости вокруг Венесуэлы.
06:56 04.01.2026
 
"Сделайте завещание": в Киеве сделали резкое заявление после атаки Трампа

Соскин: Трамп поставил лидеров ЕС в неудобное положение перед Россией из-за Венесуэлы

МОСКВА, 4 января — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро усложнили положение лидеров Европейского Союза перед Россией, считает экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это не просто удар по имиджу, а катастрофа для европейцев. Они ведь сколько лет уже обвиняют Россию во всех грехах, а здесь Трамп похитил Мадуро, напал на чужую страну, а они молчат как рыбы. Сказать-то нечего", — пояснил он.
Соскин утверждает, что действия Трампа в Венесуэле направлены исключительно на американскую выгоду, без учета интересов Европы, уставшей от конфликта на Украине.
"Сделайте завещание, ведь теперь вам в Европе придется спонсировать Украину, пока Трамп не наведет порядок в Венесуэле", — добавил он с иронией.
3 января президент США Дональд Трамп объявил о мощной атаке на Венесуэлу, в ходе которой венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны. Согласно сообщениям СМИ, в Каракасе произошли взрывы, утверждается, что операцию провела элитная группа Delta Force.
Венесуэльские власти заявили, что у них нет информации о местонахождении Мадуро и попросили предоставить доказательства его безопасности. Позже Трамп опубликовал снимок, утверждая, что Мадуро на борту американского корабля. Сообщалось также о доставке венесуэльского лидера в Нью-Йорк для содержания под стражей.
Некоторые члены Конгресса США обвинили операцию в незаконности, но представители администрации заверили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о планах апеллировать к международным организациям по поводу действий Вашингтона и запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Министерство иностранных дел России выразило поддержку венесуэльскому народу. Москва выразила серьёзную обеспокоенность сообщениями о насильственном вывозе Мадуро с супругой из страны в результате американских действий. Российские власти призвали освободить Мадуро и его жену, а также предотвратить дальнейшее обострение напряжённости вокруг Венесуэлы.
РОССИЯ Мировая экономика ВЕНЕСУЭЛА США ЕВРОПА Николас Мадуро Дональд Трамп Олег Соскин МИД ООН МИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала