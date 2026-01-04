Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение еще на двух трассах - 04.01.2026
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение еще на двух трассах
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение еще на двух трассах - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение еще на двух трассах
Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T12:59+0300
2026-01-04T12:59+0300
бизнес
россия
татарстан
казань
набережные челны
КАЗАНЬ, 4 янв - ПРАЙМ. Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает Госавтоинспекция республики. Ранее в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями с 08.00 мск было введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральных автодорогах "Казань-Оренбург" (до Альметьевска) и "Казань-Ульяновск". "На федеральной автодороге М-7 "Волга" (от Казани до Набережных Челнов) введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении. Также, по информации Госавтоинспекции республики, временное ограничение движения для автобусов и грузовиков введено на федеральной автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории Татарстана. Ограничения введены до улучшения погодных и дорожных условий. Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и 4 января: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.
татарстан
казань
набережные челны
бизнес, россия, татарстан, казань, набережные челны
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, Набережные челны
12:59 04.01.2026
 
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение еще на двух трассах

Движение автобусов и грузовиков ограничено еще на двух трассах Татарстана из-за непогоды

© РИА Новости . Павел Лисицын
Автомобильные заторы - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Автомобильные заторы. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 4 янв - ПРАЙМ. Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает Госавтоинспекция республики.
Ранее в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями с 08.00 мск было введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральных автодорогах "Казань-Оренбург" (до Альметьевска) и "Казань-Ульяновск".
"На федеральной автодороге М-7 "Волга" (от Казани до Набережных Челнов) введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
Также, по информации Госавтоинспекции республики, временное ограничение движения для автобусов и грузовиков введено на федеральной автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории Татарстана.
Ограничения введены до улучшения погодных и дорожных условий.
Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и 4 января: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
БизнесРОССИЯТАТАРСТАНКАЗАНЬНабережные челны
 
 
