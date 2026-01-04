https://1prime.ru/20260104/tatarstan-866202276.html

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение еще на двух трассах

КАЗАНЬ, 4 янв - ПРАЙМ. Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает Госавтоинспекция республики. Ранее в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями с 08.00 мск было введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральных автодорогах "Казань-Оренбург" (до Альметьевска) и "Казань-Ульяновск". "На федеральной автодороге М-7 "Волга" (от Казани до Набережных Челнов) введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении. Также, по информации Госавтоинспекции республики, временное ограничение движения для автобусов и грузовиков введено на федеральной автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории Татарстана. Ограничения введены до улучшения погодных и дорожных условий. Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и 4 января: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.

