В США напугали Зеленского после нападения Трампа на Венесуэлу

В США напугали Зеленского после нападения Трампа на Венесуэлу - 04.01.2026, ПРАЙМ

В США напугали Зеленского после нападения Трампа на Венесуэлу

04.01.2026

венесуэла

сша

николас мадуро

владимир зеленский

дональд трамп

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. После нападения на Венесуэлу Владимир Зеленский может стать следующей целью для президента США Дональда Трампа, заявил в соцсети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановский."Зеленский не понимает, что он может быть следующим", — написал эксперт. Третьего января хозяин Белого дома сообщил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

