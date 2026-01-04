https://1prime.ru/20260104/tramp-866198022.html
В США напугали Зеленского после нападения Трампа на Венесуэлу
После нападения на Венесуэлу Владимир Зеленский может стать следующей целью для президента США Дональда Трампа, заявил в соцсети Х политолог из Университета... | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. После нападения на Венесуэлу Владимир Зеленский может стать следующей целью для президента США Дональда Трампа, заявил в соцсети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановский."Зеленский не понимает, что он может быть следующим", — написал эксперт. Третьего января хозяин Белого дома сообщил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Политолог Качановский предупредил, что Зеленский может стать следующей целью для Трампа