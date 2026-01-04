https://1prime.ru/20260104/tramp-866199425.html
"Все сфабриковано": в США выступили с заявлением после атаки Трампа
2026-01-04T07:38+0300
2026-01-04T07:38+0300
2026-01-04T07:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Венесуэлу под надуманным предлогом, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано", — обратился он к американскому народу. Эксперт также указал, что если бы подобные действия были совершены против США, Вашингтон бы вряд ли остался в стороне. Как это было организовано и проведено, говорит само за себя, добавил он. "Я вам говорю, я вас умоляю: прислушайтесь", — заключил Дэвис.Хозяин Белого дома 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно. Позже появилась информация о том, что его, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине. Однако самого венесуэльского лидера журналистам не показали.
