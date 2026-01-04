https://1prime.ru/20260104/tramp-866208781.html

"Лучше бояться": в США внезапно высказались о шаге Трампа против Каракаса

Главе Белого дома Дональду Трампу не следует вводить войска в Венесуэлу из-за огромных рисков для США, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел... | 04.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу не следует вводить войска в Венесуэлу из-за огромных рисков для США, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Трамп говорит, что не боится ввести войска. Я предупреждаю: ему лучше очень этого бояться. Мы не можем просто назначить лидера и ожидать верности от Венесуэлы. Американские солдаты не должны находиться на этой земле", — высказался он.Эксперт отметил, что венесуэльцы вряд ли "сдадутся без боя".В ночь на субботу в венесуэльской столице прогремели взрывы. Позже Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары по городу, а Мадуро и его жена были захвачены и переправлены на корабле за пределы страны.Президент США также выразил намерение Вашингтона управлять Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.В Венесуэле, где временной главой государства стала вице-президент Делси Родригес, заявили, что цель нападения США — контроль над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и планирует обратиться в другие международные инстанции. По словам главы ведомства Ивана Хиля Пинто, атака привела к гибели гражданских лиц и военных.Россия выразила глубокую обеспокоенность произошедшим и подтвердила свою солидарность с народом Венесуэлы, поддерживая ее стремление защищать национальные интересы. В Москве назвали захват Мадуро недопустимым нарушением суверенитета страны и потребовали от американской администрации освободить президента и его супругу.

