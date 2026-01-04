https://1prime.ru/20260104/trassa-866202133.html
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T12:58+0300
2026-01-04T12:58+0300
2026-01-04T12:58+0300
бизнес
россия
общество
самарская область
самара
энгельс
https://cdnn.1prime.ru/img/83254/02/832540221_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_138905bcc219a9cf8fc5b0d13b8a0bcf.jpg
САМАРА, 4 янв - ПРАЙМ. Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для грузовиков и маршруток также временно закрыли движение по дороге Р-241, сообщается на сайте Федерального казенного учреждения "Поволжуправтодор". "Введено временное ограничение для всех видов транспортных средств с 115-го по 153-й километр Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (Самарская область). Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ограничения для большегрузов и маршруток ввели на участке федеральной трассы Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара". Также в Самарской области были продлены введенные ранее ограничения на трех участках федеральной дороги М-5 "Урал".
https://1prime.ru/20260104/dvizhenie-866201739.html
самарская область
самара
энгельс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83254/02/832540221_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_4633a2014bb9211a745c8ebec6aa7374.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , самарская область, самара, энгельс
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Самарская область, САМАРА, ЭНГЕЛЬС
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
Движение частично ограничили на двух федеральных трассах в Самарской области из-за метели