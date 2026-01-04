Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах - 04.01.2026
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T12:58+0300
2026-01-04T12:58+0300
бизнес
россия
общество
самарская область
самара
энгельс
https://cdnn.1prime.ru/img/83254/02/832540221_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_138905bcc219a9cf8fc5b0d13b8a0bcf.jpg
САМАРА, 4 янв - ПРАЙМ. Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для грузовиков и маршруток также временно закрыли движение по дороге Р-241, сообщается на сайте Федерального казенного учреждения "Поволжуправтодор". "Введено временное ограничение для всех видов транспортных средств с 115-го по 153-й километр Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (Самарская область). Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ограничения для большегрузов и маршруток ввели на участке федеральной трассы Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара". Также в Самарской области были продлены введенные ранее ограничения на трех участках федеральной дороги М-5 "Урал".
самарская область
самара
энгельс
12:58 04.01.2026
 
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах

Движение частично ограничили на двух федеральных трассах в Самарской области из-за метели

© РИА Новости . Евгений Биятов
Снегопад
Снегопад - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Снегопад. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
САМАРА, 4 янв - ПРАЙМ. Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для грузовиков и маршруток также временно закрыли движение по дороге Р-241, сообщается на сайте Федерального казенного учреждения "Поволжуправтодор".
"Введено временное ограничение для всех видов транспортных средств с 115-го по 153-й километр Р-229 Самара – Пугачев – ЭнгельсВолгоград (Самарская область). Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ограничения для большегрузов и маршруток ввели на участке федеральной трассы Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара".
Также в Самарской области были продлены введенные ранее ограничения на трех участках федеральной дороги М-5 "Урал".
В Саратовской области ограничили движение на нескольких участках автотрасс
Заголовок открываемого материала